Pedro Piqueras sentencia por primera vez lo que piensa de Carlos Franganillo como su sucesor

Hace una semana se hacía pública un bombazo televisivo que sorprendía a muchos: el fichaje de Carlos Franganillo por Telecinco para sustituir a Pedro Piqueras, que se jubila a finales de este año. De esta forma, el presentador estrella de TVE saltará a la cadena de Mediaset para ponerse al frente de los Informativos.

Pedro Piqueras, que en apenas unas semanas podrá fin a su trayectoria de más de 50 años de profesión y 17 en Mediaset, ha concedido una entrevista a la revista ‘Pronto’, donde ha reconocido que la decisión la tomó «hace tiempo». Aunque se la comunicó a su empresa «en mayo».

Las bonitas palabras de Pedro Piqueras sobre Carlos Franganillo

El actual director y presentador de ‘Informativos Telecinco’ solo tiene buenas palabras para su sustituto, Carlos Franganillo. «En diciembre me marcharé. Además, Carlos Franganillo, mi sustituto, es un periodista estupendo. En cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado», asegura el periodista a la citada revista.

Respecto a su jubilación, de la que Mediaset aclaró que era una «decisión propia», Pedro Piqueras confiesa: «Dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre. Pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia».

Por su parte, Carlos Franganillo ya no ha vuelto a presentar el Telediario de TVE desde que se conoció la noticia de su salto a Mediaset. En enero, se incorporará a ‘Informativos Telecinco’ en sustitución a Pedro Piqueras, a quien la cadena sí despedirá con honores. «Deja una exitosa trayectoria al frente de su informativo, un recuerdo inolvidable y una huella indeleble», reza el comunicado enviado por el grupo de comunicación.