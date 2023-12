Pedro Piqueras destapa lo que hay tras su salida de Mediaset y si ha sido despedido

Tras diecisiete años al frente de ‘Informativos Telecinco’ y más de cincuenta años trabajando, Pedro Piqueras se jubilará este mes y abandonará la televisión dejando su puesto a Carlos Franganillo al frente de la nueva etapa de los informativos.

Para despedirse, Pedro Piqueras ha concedido este miércoles una de sus pocas entrevistas a Risto Mejide en ‘Viajando con Chetser’. Y nada más recibirle y darle las gracias por sentarse en el Chester, Risto no dudaba en lanzarle una pregunta muy directa: «¿Te vas o te echan?», le soltaba.

«Me voy. Y conforme se acerca el día, lamentando no tener una edad más joven para seguir. Yo llevo pensando en irme y lo hice público en alguna entrevista desde hace dos años. Hay que saber irse también, y hay que irse en un momento en el que puedas hacer cosas distintas», respondía Pedro Piqueras. «Me apetece hacer cosas que no había hecho nunca. Cuando se trabaja tanto tiempo saliendo a las 10 de la noche olvídate de tomar unas cañas, olvídate de ir al teatro a ver a algún amigo. Ahora si que pienso que debería hacerlas», añadía al respecto.

Tras ello, Pedro Piqueras explicaba como y cuándo se produjo la firma de su salida de Mediaset. «Le llevaba dando muchas vueltas y era difícil escoger el momento. Lo pensé al final de la pandemia pero estalló la guerra de Ucrania y dices no es el momento de irse», aseveraba. «Escogí el momento, se lo dije a Alessandro Salem y me han pedido que siguiera, no me han puesto ninguna pega», proseguía diciendo.

«Pero tenía que encontrar el momento oportuno para irme. Firmé mi salida en primavera pero venían las elecciones generales anticipadas. Firmé para final de año, quedaba la investidura. No sabía si de Feijóo o de Sánchez. Al final ha sido de Sánchez. Y ya no me siento con el compromiso de irme con las cosas inacabadas», sentenciaba.

Asimismo, Pedro Piqueras ha bromeado con Risto Mejide sobre algo de lo que siempre le han acusado: de usar adjetivos tremendistas. «Alguien hizo una tira con lo de apocalíptico. Yo creo que lo usa más otra gente. Pero alguien hizo un recopilatorio de tremendo, terrible, apocalíptico. Y dije no voy a decir más adjetivos. Pero todavía la gente me lo recuerda», concluía.