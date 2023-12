Noemí Galera dice ‘hasta aquí’ a los concursantes de ‘OT 2023’ y les da un ultimátum

Un día ha pasado desde que los concursantes de ‘OT 2023′ regresaron a la academia tras pasar la Nochebuena y el día de Navidad con sus familias y parece que Noemí Galera ya está harta de que sus alumnos no le hagan caso.

Más allá de lo sucedido entre Salma y Violeta, que parece estar arreglado, Noemí Galera se ha mostrado rotunda contra los concursantes de ‘OT 2023’ por volver a las andadas tras su regreso a la academia al no ser cuidadosos con su ropa y ser unos auténticos guarros.

«Llegasteis ayer. ¡Las maletas vacías ya! La ropa de gala de hace dos semanas a recepción. Está hecho un asco otra vez. Luego pasa lo que pasa, que tenemos que correr cuando hay visitas y visitas hay muchas y van a querer ver la academia. Y de verdad es que da un asquito que no se puede soportar«, les soltaba Noemí Galera.

«No sé como no se os cae la cara de vergüenza. Las maletas las quiero ya fuera antes de las 4 y toda la ropa de gala en recepción y todo recogido. Es que no sé como seguís en el bucle este, no os sirve de nada lo que pasa aquí», les seguía diciendo a modo de ultimátum.

Tras ello, la directora de la academia terminaba diciendo que estaba tan harta de ver la parte de la casa tan sucia que iba a optar por no verla. «Me da igual. Yo os aviso de que va a venir gente y si luego tenéis que correr y os sacan los colores de ‘joder como esta esto’, es vuestra casa y si os gusta tener vuestra casa así, me parece cojonudo. Llegará un momento en el que no pasaré de ahí porque me da agonía», añadía Galera.