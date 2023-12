Lydia Lozano revela lo que hay detrás de la entrevista de Ángel Cristo con Telecinco

Lydia Lozano se ha reencontrado con Pilar Vidal en ‘Drama Queen’. Las antiguas colaboradoras de ‘Sálvame’ se han reunido en el nuevo podcast de Pilar, donde han debatido sobre temas de crónica rosa. Y como era de esperar, ha habido tiempo para hablar sobre Ángel Cristo junior y sus ataques a Bárbara Rey. Fue ahí cuando Lozano reveló un detalle del hijo de la vedette que se convertiría en toda una exclusiva para su amiga.

Después de su sonado fichaje en ‘Mañaneros’, la tertuliana ha acudido al nuevo proyecto de Pilar Vidal junto a ‘ABC’ para reencontrarse con una de las grandes amigas que hizo en Telecinco. El mundo del corazón no podía faltar en la conversación de estas dos expertas, y el nombre que lleva resonando toda la semana no se hizo esperar. Pilar Vidal preguntó a la periodista por la polémica entrevista de Ángel Cristo junior. «Conozco muy bien el tema», aseguró Lydia antes de soltar el bombazo del programa.

Lydia Lozano deja expuesto a Ángel Cristo Jr

«Ángel a mi me llamaba hace mucho tiempo para hacer esto, y yo le frené. Horas de teléfono», comenzó explicando la antigua colaboradora de ‘Sálvame’. De ser así, los planes del hijo de la vedette vendrían desde hace tiempo y no habría sido de forma repentina como se ha rumoreado esta semana. «Hace tiempo que quería hacer esto, y yo lo frené», aseguró la tertuliana.

Lydia Lozano en el podcast ‘Drama Queen’ de ABC

El nuevo fichaje de ‘Mañaneros’ reveló que tuvo que ponerse seria con Ángel para pararle los pies. «¿No te das cuenta de que vas a acabar como un Kiko Rivera?», le reprochó la comunicadora al hijo de Bárbara Rey. Sin embargo, parece que las advertencias no dieron su fruto. «Tú es que no puedes hablar, si tú te sientas delante de mí te puedo destrozar la vida, porque no tienes el culito limpio«, le advirtió Lydia Lozano a Cristo junior.

La compañera de Pilar Vidal no daba crédito a la entrevista que se emitió en ‘¡De viernes!’ hace una semana. «Flipo que en Telecinco hayan llevado a un señor que no tiene el culo muy limpio», espetó la colaboradora, haciendo un guiño a los presuntos antecedentes penales de Ángel Cristo y su historial con la justicia. «¿Por qué la gente que está ahí no investiga y le pregunta?», planteó la periodista, lanzando una pulla a los nuevos colaboradores de la nueva Mediaset.

La cantidad de dinero que Ángel Jr se ha embolsado

«Ángel realmente lo ha hecho por dinero, porque hace dos o tres semanas estaba con su madre en Marbella, con su hija, con Sofía», ha señalado Lydia Lozano. «El que haya pensado que esto es un montaje: no, para nada. Este niño lo tenía pensado desde hace mucho tiempo», sentenció. Así, la colaboradora estaba dispuesta a desmantelar las mentiras del hijo de la artista.

«Cuando yo estaba en Sálvame me podría haber sentado y haber dicho lo que Ángel me decía por teléfono, y a lo mejor no hubiera cobrado los 120.000 pavos que ha cobrado«, espetó Lozano para zanjar el tema. La antigua colaboradora de Mediaset se despachó a gusto en el nuevo podcast de su compañera y le soltó una ristra de titulares que no han dejado indiferente a nadie.