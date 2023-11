Luitingo se entera de la expulsión de Jessica en ‘GH VIP’ y su reacción da que hablar

La nueva gala de ‘GH VIP‘ ha estado marcada por la expulsión de Jessica Bueno. La modelo sevillana se medía en duelo con Pilar Llori en un televoto que se ha tornado decisivo. Una marcha, la de Jessica, que ha generado infinidad de reacciones entre los espectadores y sus compañeros dentro de la casa siendo Luitingo el principal damnificado.

De hecho, durante los últimos días, ambos concursantes se han mostrado más unidos de lo que acostumbran. Frente a la expulsión de la joven y antes de que lo supiera, Marta Flich le ha preguntado si le había quedado algo por decirle. «Creo que se lo he expresado todo, con las formas que hemos tenido siempre… ¿Qué pasa Marta?», confesaba visiblemente descolocado.

Poco después, el cantante apenas lograba contener las lágrimas. Por ello, la presentadora le ha pedido que cantase lo que sentía por Jessica Bueno y el momento que estaba atravesando. Una oferta que el joven ha decidido declinar visiblemente apenado. Poco después, el reality ha provocado el encuentro entre los dos. Un cara a cara marcado por la tristeza de ambos por tener que separarse.

La amarga despedida de Luitingo y Jessica

Nada más llegar, ambos se han fundido en un gran abrazo. Precisamente en ese momento, Luitingo se ha roto e incluso se ha planteado no continuar con el concurso. «Quedan tres semanas. Yo voy a estar súper bien fuera», le ha animado la recién expulsada. Sin embargo, no ha surtido efecto puesto que el cantante proseguía diciendo: «Que no aguanto Jessi, que no». «Venga que has vivido esto solo desde el principio y solo también puedes. A darlo todo. He dicho que te quiero ver feliz, haciendo bromas como tú eres», ha insistido la modelo.

Muchas, muchas lágrimas en la despedida de Jessica Bueno y Luitingo ❤️‍🩹



🔁 Jo, se me han saltado las lágrimas

❤️ No me lo creo, lloró igual por Pilar#GHVIPGala12 pic.twitter.com/QAe5QKXwP2 — Gran Hermano (@ghoficial) November 30, 2023

«¿Quieres que la gente se quede con un mal recuerdo?», le ha llegado a preguntar Jessica. «Que no aguanto. Necesito estar contigo Jessi», le ha espetado él, mientras que Jessica le ha insistido: «Venga, que luego nos vamos a reír de todo esto». «Que no, que no aguanto», ha vuelto a incidir él. Precisamente en ese instante, el Súper les ha pedido a ambos que abandonasen la estancia provocando su última estampa juntos en la casa.

Una vez que Jessica ha abandonado la estancia, el concursante se ha mostrado más relajado. Aún así, Luitingo no ha dejado de llorar, lo que ha impedido la conexión con Marta Flich. «Luis, te voy a dejar tranquilamente porque ahora mismo no puedes hablar. Es muy emocionante. Enseguida vuelves a la casa. Hasta ahora, Luis», ha compartido la presentadora.

Luitingo se rompe al enterarse de que Jessica es la elegida para abandonar la casa 💔



👁️ #GHVIPGala12

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/9QEzseu11x — Telecinco (@telecincoes) November 30, 2023

Poco después, Luitingo ha entrado en la casa precisamente cuando Pilar Llori se reunía con sus compañeros. Una imagen, la de la joven, que contrasta con la pena de Luitingo. De hecho, el concursante ha tenido que marcharse a una habitación anexa donde se ha desahogado junto a Michael. «Michael tío… Me quiero ir tío. Te lo juro, no puedo. No quiero estar aquí, te lo juro», le ha llegado a decir.