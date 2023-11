‘GH VIP’ muestra la peor cara de Luitingo pero sorprendentemente no hay represalias

Luitingo está en boca de todos debido a su comportamiento dentro de la casa de ‘GH VIP‘. El concursante ha mantenido un tenso encontronazo con Pilar Llori en el que el cantante ha perdido los papeles de tal manera que la organización del reality vio conveniente cortar la emisión del 24 horas. Sin embargo, dicho conflicto se ha podido ver durante la emisión del debate.

Tal y como se ha podido ver el conflicto se ha originado después de que Pilar Llori asegurase que el cantante está repitiendo el patrón que hizo con ella, aunque en esta ocasión con Jessica al ver que la sevillana estaba en el confesionario recibiendo ayuda psicológica. «A otra a la que has mandado al psicólogo. El patrón es el mismo», le ha afeado Pilar.

Unas palabras que provocaron la ira de Luitingo, quien no tuvo reparo en afearle su relación con su expareja. También Luitingo criticó que Pilar se presentase a la repesca: «Yo no la he obligado a entrar en la repesca eh. Eso es decisión de ella».

El intercambio de reproches ha provocado la actitud combativa de Luitingo: «Lo que tenía que haber hecho cuando contó la versión es contarlo todo, lo del hotel, las llamadas…». En ese momento, Pilar ha reaparecido asegurando que Luitingo estaba repitiendo con Jessica el patrón que utilizó con ella: «Te conozco y solo con conocerte un poco sé cómo van las cosas». «Ese comentario es de asqueroso y de perro», le ha arreado él.

El cantante llegó a tirar un vaso al suelo y a darle un fuerte manotazo a la pared. Poco a poco la tensión fue escalando hasta tal punto que Jessica Bueno vio conveniente intervenir. Sin embargo, esto provocó que Luitingo abandonase la estancia golpeando la pared mientras soltaba: «¡En sus muertos me cago ya!». Al mismo tiempo, justo cuando iba a retirar la valla que separa las dos estancias de la casa el concursante también tiró un vaso de agua al suelo y el pan de Jessica Bueno.

De otros concursantes no he visto agresividad, de Luitingo si.

Pero bueno, a @ghoficial le apetece usarlo como gancho en vez de castigarlo. #GHVIP26N #GHVIPDBT11 pic.twitter.com/I08NucCzZi — 𝑫𝒊𝒎𝒆𝑻𝒖♕ (@Nsdimeetu) November 26, 2023

‘GH VIP’ cambia de estrategia

La actitud de Luitingo dista más bien poco de la empleada por Gustavo Guillermo y Álex Caniggia. Cabe recordar que los dos protagonizaron un forcejeo por el que fueron expulsados inmediatamente de la casa y del que no trascendieron las imágenes.

Esto provocó fuertes críticas por parte de los espectadores. De hecho, la audiencia acusó a ‘GH VIP’ de cargarse la esencia del concurso. También de manipular el paso de los concursantes por la casa. Sin embargo en esta ocasión y a pesar de cortar la emisión del 24 horas durante la pelea, el reality ha decidido emitir íntegra la trifulca entre Pilar Llori y Luitingo.