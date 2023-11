La hermana de Pilar Llori pone en su sitio a Jessica Bueno y la deja noqueada en ‘GH VIP’

El último debate de ‘GH VIP‘ emitido en Telecinco no ha sido especialmente relajado para Jessica Bueno. La sevillana ha tenido que hacer frente a un desagradable encuentro con Alba, la hermana de Pilar Llori, quien no ha tenido reparo en afearle su actual relación con Luitingo dentro de la casa. Un encuentro marcado por la tensión que no ha pasado inadvertido y del que Jessica ha conseguido salir inmune puesto que no ha hablado y, por tanto, ha conseguido sumar dos mil euros al premio final.

Nada más llegar, la hermana de Pilar Llori ha lanzado una declaración de intenciones: «Estáte tranquila. Es una situación incómoda para ti y no es mi intención tampoco. Quiero decirte que pilar todo lo que ha contado es verdad y todo lo que ha pasado». Poco ha tardado en salir a relucir el nombre de Luitingo: «La persona que puso tu nombre en un plató sin consultártelo antes fue Luis».

De igual manera, Alba Llori ha aprovechado para defender a su hermana: «Ella (Pilar) jamás vino con una intención o inquina hacia ti. Sí un poco molesta porque las imágenes que te pusieron aquí es como se ve fuera y no es fácil. Tú has visto aquí como luis se ha tirado mucho tiempo por Pilar y al final no se juzga el que una persona deje de sentir y ya está, sino el juego de sentimientos».

En la misma línea, la hermana de Pilar ha intentado acercar posturas con Jessica Bueno al asegurar: «A mí por mi parte como hermana que soy, no sé si tienes hermanos o no, me duele mucho las pocas facilidades que se le están poniendo a ella. Esa falta de empatía que para mi gusto estás teniendo. Yo en tu vida personal no me voy a meter porque al final cada uno tiene sus cosas igual que mi hermana tuvo su problema. Recuerdo que Pilar cuando empezó con Luis le aconsejaste que tenía una persona fuera y tú estás cayendo un poco».

La reacción de Jessica Bueno

En todo momento Jessica Bueno se ha mantenido impasible. No obstante, la cara delataba a la modelo sevillana, quien no ha podido ocultar el impacto que le han producido las declaraciones de Alba Llori. Poco después, la propia Jessica ha desvelado: «Tenerla aquí delante y todas las cosas que me ha dicho y no poder responde ro decirle nada, me ha dado impotencia».

De igual manera, Jessica Bueno ha continuado abriéndose en canal: «Sentía pena. Me daba pena con la tristeza de la que hablaba de su hermana. Al final es su hermana y la entiendo y está sufriendo por ella. La propia Pilar está sufriendo, pero para mí es una situación super difícil. Me he visto metida en un dilema en el que tengo que elegir entre una persona u otra. No entiendo por qué tengo que elegir a una persona u otra».

Visiblemente afectada, Jessica Bueno ha proseguido diciendo: «Al principio se me presentó como en plan, tienes que dejar de hablarle a Luis porque es mala persona, me ha hecho mucho daño y yo estoy aquí, no he salido, no he visto nada y el sentimiento hacia él no puede desaparecer de la noche a la mañana. Es algo entre ellos dos y es algo que he querido que entiendan».

Acto seguido, Jessica ha continuado exponiendo la difícil realidad a la que se vio expuesta: «Era o hacerla feliz a ella (Pilar Llori) o ser feliz yo». Finalmente, la modelo ha asegurado no tener relación junto a Pilar Llori: «Hay veces que me siento incómoda porque la siento cotillear y cuchichear todo el tiempo. Siento que yo no estoy haciendo nada, simplemente estoy viviendo mi vida».