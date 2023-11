El punzante guantazo sin manos de Pilar Llori a Luitingo que caldeó la gala 8 de ‘GH VIP’

Hace poco menos de una semana Pilar Llori y Luitingo ponían fin a su relación tras la expulsión del cantante de ‘GH VIP‘. A pesar de su acercamiento en la casa, Luitingo no tuvo reparo en poner fin a su relación en pleno debate dominical. De hecho, en esa misma intervención el cantante confesaba sus sentimientos hacia Jessica Bueno, lo que cabreó enormemente a Pilar Llori.

Tras unos días marcados por la polémica, Luitingo ha tomado la palabra aprovechando su presencia en la gala de ‘GH VIP’. En concreto, el exconcursante le ha pedido disculpas a la que fuese su pareja: «Yo como prometí en el comunicado quería pedirte disculpas. De mil maneras que había elegí las peores por supuesto».

Lejos de quedarse callado, Luitingo ha proseguido diciendo: «Me gustaría tener contigo un trato cordial y bueno. Te pido perdón con el corazón en la mano y por supuesto estás en todo derecho de aceptar o rechazar las disculpas. Te pido disculpas de verdad y lo siento por las formas del otro día».

La respuesta por parte de Pilar Llori no se ha hecho esperar: «Yo por educación acepto tus disculpas porque sí que tengo los valores de los que tú presumes, pero más que disculparle a él me tengo que pedir perdonar a mí misma porque le he creído y he intentado agarrarme a un clavo ardiendo que era obvio una realidad que no vi porque estaba totalmente cegada».

La réplica de Pilar Llori no ha dejado títere sin cabeza: «Espero que esto te sirva d aprendizaje que ya no eres un niño, que tienes 33 años. Con 33 años un hombre es consciente de sus catos, es consecuente y sabe cuando hace daño a las personas y a las mujeres». En la misma línea, Pilar ha dejado caer el motivo por el que el cantante se estaría disculpando: «Yo las acepto por educación no porque creo que lo sientas… Siete días para pedirme disculpas y no me las pide, quería hacerlo televisivamente para una repesca o lo que sea. De todas formas, estoy recibiendo muchísimo apoyo».

Marta Flich frena en seco a Luitingo

En ese momento, la joven ha aprovechado para agradecer el apoyo que le estaban brindando sus seguidores, lo que no le ha sentado nada bien a Luitingo. «Muchísimas gracias a la gente por el apoyo que le dan», ha ironizado él. Ante ello, Marta Flich le ha interrumpido para apuntar: «Pero, ¿te estás burlando? Ironía le has echado, estabas siendo irónico». «Aquí cada uno tiene que madurar lo suyo», ha rematado el exconcursante para asegurar: «Lo he dicho con el alma y si me quieres creer, me crees».