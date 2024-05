El sorprendente programa con el que Belén Esteban se postula para volver a Telecinco

Pese a que, al igual que sus compañeros de ‘Ni que fuéramos’, Belén Esteban quedó muy descontenta con el trato dispensado por Telecinco tras la cancelación de ‘Sálvame’, la colaboradora estaría dispuesta a regresar a la que durante tanto tiempo fue su casa. Pero no lo haría con un programa cualquiera.

La vuelta de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ y de ‘Gran Hermano’ anónimos, ambos conducidos por Jorge Javier Vázquez, pone de manifiesto el deseo de la cadena de regresar a tiempos pasados. A eso se suma la edición especial de ‘Supervivientes’ que Telecinco emitirá en verano, y en donde participarán los concursantes más famosos que han pasado por el reality en sus 20 años de historia en Mediaset.

Por tal motivo, ‘Ni que fuéramos’ ha hecho una propuesta a Belén Esteban. Escaleto la revelaba la pregunta que le lanzaban en el chat en vivo del Canal Quickie: «Le hago una pregunta a Belén, que se la han hecho en el chat, al hilo de ‘Supervivientes All Stars’. Nos preguntan en el chat que si los tiempos cambiasen, que tendrían que cambiar mucho, e hicieran un ‘Gran Hermano VIP All Stars’, ¿irías o no?».

Belén Esteban, dispuesta a regresar a Telecinco: «Mediaset llamadme»

Sin pensárselo ni un segundo, la colaboradora contestaba: «Pues diría que sí, con dos cojones. Así de claro y para volver a ganarlo. Vaya quien vaya. La pena que no entrara Kiko Matamoros conmigo, porque le ganaría, que tú abandonaste el concurso», le recordó su compañera.

«Pero, después del coñazo que has dado, ¿volverías?», quiso saber María Patiño, visiblemente sorprendida. A lo que Belén Esteban respondió que «sí, porque en este tiempo que he estado fuera de la tele me he reseteado. Y sé lo que quiero, sé la mujer que soy, sé la fuerza que tengo. Y entraría con la cabeza bien alta y me daría igual a quién me metieran. El que hice en su momento fue bueno, pero esto lo disfrutaría mucho. Así que Mediaset, ya que estáis llamando a todo el mundo, llamadme», sentenciaba la colaboradora.