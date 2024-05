El demoledor aviso de Belén Esteban a María José Campanario que enmudece ‘Ni que fuéramos’

Este martes, María José Campanario reaparecía por sorpresa en ‘Y ahora Sonsoles’ por teléfono por su 46 cumpleaños. Y un día después, ‘Ni que fuéramos’ ha arrancado haciéndose eco de esta entrevista con Belén Esteban volviendo a cargar duramente contra la mujer de Jesulín de Ubrique.

Así, pese a que su hija le ha prohibido hablar de este asunto en los últimos años, Belén Esteban no se ha podido contener y se ha pronunciado alto y claro contra María José Campanario y también contra Jesulín de Ubrique. «Dijo que era feliz y me alegro enormemente. Dice que vive muy tranquila desde hace poco y también me alegro. Pero lo que no me interesa no lo veo«, aseveraba de primeras.

Al principio, Belén Esteban intentaba estar tranquila y hablar sin pasarse de la raya, pero poco a poco se iba calentando. «Si recordamos la carta que hizo hace años… Está en su libre derecho de hacer lo que le dé la gana, pero apagué la televisión porque ella tiene a sus hijos con su marido y yo tengo a mi hija con mi marido que, aunque no le haya engendrado, es el padre que ha tenido mi hija», sentenciaba la colaboradora en alusión a Miguel Marcos.

Tras ello, Belén Esteban dejaba claro que aunque María José Campanario no ha ayudado, «el único culpable es Jesús». «Ella no ha ayudado, tampoco, pero María José no tiene la culpa, la tiene el padre. Y yo creo que ella no le riñe», confesaba la colaboradora. «¿A ti te duele el trato que le dan a María José?», le preguntaba Patiño. «Ella es muy lista, sabe que desde que no está ‘Sálvame’ está más tranquila», contestaba.

«Yo no quiero guerras con ella ni con Jesús. Yo no quiero guerras con nadie, quiero que todo el mundo esté feliz», advertía Belén Esteban haciendo referencia a las puyitas que había soltado y que ella podría ser la destinataria antes de escuchar todo lo que había dicho la mujer de Jesulín de Ubrique en ‘Y ahora Sonsoles’.

Después de recriminarle que se equivocara con las fechas y asegurara que María José Campanario mentía al decir que Jesulín le llevaba el desayuno a la cama; Belén Esteban no podía aguantarse más y recordaba que ella la última vez que habló de «La Jose» fue con la polémica carta que escribió ella en sus redes sociales hablando de Belén. Una carta que Belén leía en directo y que era una amenaza directa de María José hacia ella.

Belén Esteban, alto y claro contra María José Campanario: «No me toques los cojones»

«Llevo 13 años recuperada, ni una recaída, y yo por lo menos no he ido a un juzgado. Jose, vamos a dejarlo aquí, pero no me toques los cojones. Y yo no quiero guerras, pero esta carta la escribiste tú», le seguía diciendo Belén Esteban.

«Ya nos hemos olvidado, yo soy muy feliz con mi marido con nuestra descendencia, aunque no sea engendrada. Y aunque tú no te creas que es engendrada lo es. Lo es, porque el vivo retrato de tu cuñada, el mismo. Yo ahora me he calentado, no lo tendría que haber hecho. Lo siento, porque este tema me hierva, pero… Me gustaría que respondieran si saben lo que estudia, dónde está estudiando y lo que le cuesta vivir. Me voy a levantar porque me he sobrepasado», añadía Belén muy emocionada.

Belen Esteban leyendo la carta de la Campanario que nos dió una noche mágica en el Deluxe de memes constantes con La Jose



¡Dentro hilo con las mejores frases!#NiQueFuéramos29M pic.twitter.com/dyyNVES16j https://t.co/Th3PqJEA04 — telemagazine (@telemgzn) May 29, 2024

Después de leer la carta, Belén Esteban sentenciaba que si ella la hubiera enviado la crucifican. Después, la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ le pedía perdón a María José Campanario por haber contado que sufría fibromialgia en un ‘Deluxe’ hace años, «pero por esta carta a mí nunca me ha llegado un perdón«, recalcaba.

«A quien nunca voy a perdonar es a quien tú ya sabes, pero no por mí, si no por lo que yo más quiero», añadía sin querer aludir al torero y padre de su hija. Después, Belén dejaba claro que su hija le iba a regañar por haber caído y haya podido volver a reabrir esta guerra. «Te deseo lo mejor a ti y a tu familia, pero en tu puta vida vuelvas a escribir otra carta, porque la suerte que tenéis es que no hablo. Y tú lo sabes», concluía.