María José Campanario se niega de raíz a contestar esta pregunta de Sonsoles: «De eso no hablo»

Sonsoles Ónega ha sorprendido este martes a los espectadores de ‘Y ahora Sonsoles’ con una entrevista exclusiva a uno de los personajes más buscados de la crónica social: María José Campanario. Todo ha sido gracias a la visita de Carmen Pardo, periodista y gran amiga de la pareja que forman Jesulín de Ubrique y su mujer, que está de celebración pues cumple 46 años. Y para celebrarlo, María José Campanario ha querido entrar en directo en ‘Y ahora Sonsoles’.

«Hola, ¿qué tal? Buenas tardes», saludaba María José Campanario. «Hija que serenidad, que gusto escucharte aquí que estamos todos chalados. Muchas felicidades querida. ¿Cómo estás pasando tu día?», le preguntaba de primeras Sonsoles Ónega a su invitada. «Pues la verdad es que bastante bien, me he olvidado del teléfono que se agradece en estos días. Yo no suelo celebrar los cumpleaños», aseveraba ella.

«Jesús, el bebé, tú. Hija te lo tengo que sacar todo con sacacorchos», le soltaba Sonsoles Ónega a modo de pulla al ver que no quería contar lo que había hecho. «Todo bien. Si os voy a decir una cosa, yo no cumplo 45, cumplo 46. Todos los años me quitan un año y hay que decir la edad que una tiene», reivindicaba ella.

Tras ello, Sonsoles Ónega se atrevía a preguntarle si Jesulín era de llevar el desayuno a la cama por el cumpleaños o no. «Pues mira no, Jesús trae el desayuno a la cama todos los días, no por el cumple», les contaba María José Campanario. «Pues cuando te canses nos lo mandas porque yo no he visto nada parecido», le espetaba Lorena Vázquez. «No, no, ya son muchos años y yo me he habituado», contestaba ella.

María José Campanario Sonsoles Ónega

María José Campanario entra por teléfono en ‘Y ahora Sonsoles’.

Al preguntarle por la felicitación que más ilusión le había hecho, María José Campanario agradecía todas las felicitaciones que ha recibido y celebraba que todavía reciba algunas importantes. «¿Y el bebé te hace feliz?», preguntaba Sonsoles. «Estoy muy feliz, ya sabéis que de esas cosas no hablo por su privacidad», contestaba la mujer de Jesulín de Ubrique, declinando de raíz contestar. «Tienes toda la razón», aseveraba entonces Sonsoles. «Pero estoy feliz, me encuentro en un momento de mi vida maravilloso«, proseguía diciendo Campanario.

«Oye que serenidad, que gusto, ya me dirás como lo haces», le decía Sonsoles Ónega a su invitada antes de dar paso a un vídeo que recogía toda la historia de amor de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. «Qué bonito», confesaba ella tras verlo. Después, Caren Pardo recordaba como a lo largo de estos años han tenido que desmentir durante 23 años que se habían separado.

«La vida no es lo que otros cuentan, la vida es lo que uno pasa y lo que uno vive, no lo que los demás dicen de. Si yo tuviese que estar pendiente de todo lo que se ha dicho y se dice no tendría un momento para mí», destacaba entonces Campanario. «No todo vale, no se pueden decir según qué barbaridades y nosotros supimos poner un punto y aparte», proseguía diciendo.

Después, Sonsoles Ónega le preguntaba si se aprende a vivir con el seguimiento de la prensa. «No, con esto no hay que aprender a vivir, no se puede forzar a nadie y obligar a alguien a vivir con eso. Me niego. ¿Se sobrelleva? Bueno porque se tiene que sobrellevar. Yo conocí a Jesús con 20 y pocos años, era una cría y lo que yo viví que era una persecución con motos, con coches, eso no se puede obligar a nadie a vivir con ello«, recalcaba María José Campanario. «Tienes razón en que no hay que normalizarlo», aseveraba Sonsoles. «Yo sé cual es mi lugar y sé que me he prestado en algunas ocasiones pero no todo vale», sentenciaba ella.

María José Campanario habla de la salud mental

«Hoy está muy de moda hablar de la salud mental pero conmigo se han hecho cosas atroces y no se me respetó en ningún momento», se quejaba Campanario. Y cuando le preguntaban por su estado de salud, María José reconocía que tiene sus días. «A mí no me gusta mostrar mis vulnerabilidades. Los días que estoy bien estoy muy bien y hay días que estoy muy fastidiada, pero es lo que tiene»

«Es que María José ante todo es una mujer muy luchadora porque padece una enfermedad desde hace 15 años que es una fibromialgia que te marca tu día a día. Es un ejemplo de mujer luchadora para otras mujeres que quieren luchar igual», sentenciaba Sonsoles Ónega. «Cuando yo le quise dar voz a esto es porque no se conoce bien, es un dolor que no cesa y que te puede llevar a tener una depresión, pero yo no soy ejemplo de nada ni quiero serlo», respondía ella.

«María José en los días de i vida habría soñado que nos habrías atendido generosamente. Te voy a decir una cosa es la segunda vez que hablamos por teléfono. La primera vez en la otra casa y ahora en esta, la próxima vez yo te tengo que dar un pedazo de abrazo como sea y sé que lo conseguiré», añadía Sonsoles dándole las gracias por entrar en directo.