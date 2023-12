Beatriz Trapote no da crédito a lo que María José Campanario ha confesado sobre Jesulín

María José Campanario ha pasado de tener sus redes sociales cerradas a hacerlas públicas y compartir a menudo momentos de su vida cotidiana junto a su marido, Jesulín de Ubrique. Precisamente sobre su última confesión acerca del torero se ha pronunciado su cuñada, Beatriz Trapote.

Y es que, hace unos días, la odontóloga confesaba que, tras su paso por ‘MasterChef Celebrity‘, su marido le ha cogido el gusto a los fogones y que ha empezado a cocinar en casa. No solo eso sino que, además, para los que dudaban de que esto fuera cierto, María José Campanario compartía un vídeo de Jesulín preparando la cena.

A muchos de sus seguidores les ha sorprendido que el torero haya continuado con esta afición tras el final del talent culinario de TVE. Una de las más sorprendidas ha sido su propia cuñada, Beatriz Trapote, como así lo ha reconocido ella misma en Instagram. «Tito Jesús entre fogones, uyuyuy… ¡Esto hay que celebrarlo!», escribía la mujer de Víctor Janeiro en sus stories, donde ha añadido un stiker de su cuñado diciendo: ‘En dos palabras: fal-so’.

El ‘buen rollo’ entre Beatriz Trapote y María José Campanario

De esta forma, Beatriz Trapote ha dejado claro que no se podía creer lo que estaba viendo. A juzgar por su sorpresa, parece ser que nunca había visto al tío de sus hijos metido en la cocina preparando la cena para su familia. Además, en la publicación de María José Campanario, la colaboradora de ‘Así es la vida’ también quiso dejar un comentario: «Queremos verlo emplatado».

A su cuñada le ha hecho mucha gracia este comentario, pero le ha respondido que no podía subir foto del resultado porque ya se había comido todo el plato. «¡Ohhhhhhh! ¡Eso no se hace! ¡El resultado es lo mejor del proceso y eso se lleva la nota final! No vale quitar ingredientes a los vecinos», le ha respondido Beatriz Trapote.

Con este intercambio de mensajes públicos, las cuñadas han puesto de manifiesto que se llevan muy bien. Y que, aunque no se suelan dejar ver juntas en público, no hay ningún tipo de mal rollo, como así se había insinuado hace tiempo.