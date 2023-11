Mercedes Milá dice lo que piensa de Marta Flich en ‘GH VIP’ y su coqueteo con Mediaset

Mercedes Milá regresa hoy a TVE con el estreno de ‘No sé de que me hablas’ en el access prime time ocupando el hueco de ‘4 estrellas’ formando tándem con la gran final de ‘MasterChef Celebrity’. La presentadora vuelve a la cadena pública 33 años después tras su paso por Movistar Plus+ en los últimos años.

La vuelta de Mercedes Milá a TVE se produce después de que hace seis años su nombre sonara como presentadora del regreso de ‘Operación Triunfo’. Al preguntarle por si realmente le llegó esa oferta o fue un simple rumor, la presentadora fue contundente en su encuentro con la prensa entre la que se encontraba El Televisero.

«Sí, pero aquello fue una vergüenza. No lo puedo contar porque quedaría muy mal una persona», confesaba Mercedes Milá sin querer entrar en más detalles sobre lo que sucedió en 2017 cuando se dijo que Gestmusic propuso su nombre como presentadora del regreso del talent show que finalmente condujo Roberto Leal.

Pero ahora por fin, Mercedes Milá volverá a la que fue su casa. Y lo hace por el empeño de José Pablo López, director de contenidos generales de RTVE. «Me llamó un día para proponerme algo y le dije que no porque tenía exclusividad con Movistar Plus+». Pero ambos quedaron un día a comer en el que «hablamos de todos sus problemas en Telemadrid, de Ayuso y de todas las putadas que le había hecho». «Y al terminar dije: ‘Este tío me ha gustado. Lo voy a tener en cuenta si me llama alguna vez», confesaba Milá ante la prensa.

Después de que Mercedes tuviera apalabrado un nuevo proyecto con Movistar Plus+, la plataforma de streaming decidió no aprobarlo y desvincular su contrato con la periodista. Fue entonces cuando Milá se acordó de José Pablo López y a través de Zanskar (la productora de Jesús Calleja) se pusieron en contacto con el directivo para ver la posibilidad del regreso de Mercedes a la cadena.

Mercedes Milá relata la llamada que recibió de Mediaset

Paralelamente, en estos últimos meses Mercedes Milá también ha recibido alguna llamada por parte de Mediaset. Aunque reconoce que no ha habido nada serio porque no hubo tiempo, si que habló con Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset. «Con el trabajé en GH y ahora es jefazo de Mediaset», recordaba la presentadora.

«Me dijo: ¿Tú y yo cuándo vamos a hablar, que quiero que trabajes aquí?«, relataba Mercedes Milá. «Pero eso no es lo mismo a que te diga ‘vamos adelante’. No es lo mismo», añadía al respecto después de que le cuestionaran si le habían llamado para ofrecerle ‘GH VIP’.

¿Qué opina de Marta Flich?

Al preguntarle sobre qué le parece la nueva etapa de ‘GH VIP’, Mercedes fue muy sincera. «He visto muy poco», reconoce. Todo a pesar de que confiesa ser muy fan de los realitys y de habérselos tragado todos. De hecho fue muy activa durante la última edición de ‘Supervivientes’ en la que fue fiel defensora de Asraf.

Sobre la labor de Marta Flich al frente del reality, Mercedes fue bastante cauta. «No la he visto haciendo una entrevista a un concursante que haya salido de la casa. Pero me parece una tía preparada, guapa, simpática… poco más te puedo decir».