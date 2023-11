Mercedes Milá le pega semejante repaso a Alfonso Guerra tras lo que hizo con Motos

Mercedes Milá regresa este jueves a TVE tras 33 años con ‘No sé de que me hablas’. Por el momento, el programa en el que estará acompañada de Inés Hernand se enfrentará en su estreno a ‘GH VIP’ y a ‘El Hormiguero’ con Pablo Motos.

El nombre de Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ se ha colado durante la presentación de su programa en TVE sobre todo a raíz de las polémicas declaraciones que empleó hace una semana Alfonso Guerra denunciando la censura que se vive en este país por no poder hacer chistes de «enanos y mariquitas».

Al preguntarle por este asunto, Mercedes Milá ha vuelto a demostrar que ella dice lo que le sale del bolo y que no tiene pelos en la lengua. «Yo a Alfonso Guerra si me dieran permiso, pero no me lo van a dar, le hacía una entrevista que le revolcaba por el suelo«, empezaba diciendo la presentadora sin pudor.

«Ya me gustaría llamar a su hermano Juan, al que le hice una entrevista, para pedirle incluso perdón por la entrevista que le hice que fue más un cuestionario fiscal que otra cosa», proseguía diciendo Milá recordando lo que le pasó con el hermano del ex-político socialista.

Tras ello, Mercedes Milá ha sido muy clara al sentenciar que «escuchar y ver a Alfonso Guerra hoy me da vergüenza«. «Y además creo que nos hace daño a todos«, remarcaba sin ningún miedo la presentadora a la pregunta de El Televisero.

Mercedes Milá adelanta que no habrá política en su programa de TVE

No obstante, el deseo de Mercedes Milá de entrevistar a Alfonso Guerra en ‘No sé de que me hablas’ no se podrá cumplir. Y es que la presentadora ha dejado claro que no le dejan hacer política en su nuevo programa. «Hay una cosa que me da mucha rabia y es que no nos dejan hacer política, igual que pasaba en Movistar», se quejaba.

«La razón es muy clara, imagino: los grupos políticos miden las salidas por televisión y si entrevistas a uno, tienes que entrevistar a otro. Antes entrevistábamos a políticos sin estar pendientes de estar equilibrados», terminaba explicando.