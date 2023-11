TVE presenta el programa de Mercedes Milá y aclara su jugada de enfrentarlo a ‘GH VIP 8’

Este jueves 30 de noviembre, TVE estrenará ‘No sé de que me hablas’, el nuevo programa con el que Mercedes Milá regresa a la cadena pública 33 años después. Y lo hará con una estrategia que ha sorprendido a muchos: ocupará el access prime time en lugar de ‘4 estrellas’ como telonero de la gran final de ‘MasterChef Celebrity’. Algo que hará que el programa se vea las caras contra ‘El Hormiguero’ y ‘GH VIP’ en Telecinco.

Este miércoles, TVE ha celebrado la rueda de prensa de ‘No sé de que me hablas’ a la que ha acudido El Televisero. Y a la pregunta de por qué se ha apostado por esta estrategia de lanzar lo nuevo de Mercedes Milá en access prime-time, desde TVE han defendido su estrategia dejando claro que «queremos lo mejor para nuestros productos».

«Es una estrategia de empresa. Creemos que es una manera de arrancar por todo lo grande y después la cadena decidirá donde es el mejor hueco para que el programa funcione», defendía Maribel Sánchez Maroto, directora de magazines de TVE. «RTVE coloca siempre los programas donde cree que mejor van a funcionar. Es una gran apuesta de esta casa y se programa donde creemos que tiene mayor oportunidad para conquistar a la audiencia«, añadía María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación sin querer desvelar qué ocurrirá después de este estreno con el formato de Mercedes Milá.

No hay duda de que este estreno de ‘No sé de que me hablas’ con Mercedes Milá en access compitiendo contra ‘GH VIP’ tiene su morbo. Sin embargo desde TVE han querido dejar claro que ellos solo piensan en sus intereses independientemente del resto de cadenas. «Cuando se programó se pensó que iba delante de la final de ‘MasterChef Celebrity'», remarcaba Maribel Sánchez Maroto.

TVE explica su estrategia con el estreno de ‘No sé de que me hablas’

Quienes no se han callado ante esta competencia han sido las propias Mercedes Milá e Inés Hernand. «GH ya no es GH desde que se fue Mercedes», soltaba sin pudor la segunda. Por su parte, Mercedes ha aseverado que «yo tomé una decisión de no pensar en eso, que mi competencia es ‘GH’ pues es ‘GH’, que luego es otra cosa que puede ser incluso más fuerte pues también». «Nosotros lo haremos lo mejor que sepamos y lucharemos contra lo mejor que tenemos delante. En TVE saben bien que si nos ponen contra una producción muy fuerte eso tiene sus consecuencias. Pero yo lo hago para ir a tope», sentenciaba.

Finalmente, María Eizaguirre volvía a defender la estrategia de RTVE. «RTVE tiene sus criterios y toma decisiones que consideramos que son las más adecuadas para nuestros programas. Creo que en este momento la casa piensa lo que es mejor para cada uno de esos programas. Y con todo el respeto al resto de cadenas, creo que RTVE está haciendo las cosas como cree que las tiene que hacer y ahí están los resultados», sentenciaba.

Mercedes Milá, feliz e ilusionada con su vuelta a TVE

Más allá de su programación, desde TVE tanto María Eizaguirre como Maribel Sánchez Maroto se han mostrado entusiasmadas por la vuelta de Mercedes Milá a «su casa». «Queríamos apostar por algo sencillo y a la vez difícil como es ofrecer una conversación. Queremos generar ruido en el mejor sentido de la palabra y que reflexionemos», destacaba la directora de magazines de TVE.

Pero si hay alguien ilusionada con este apasionante proyecto es la propia Mercedes Milá. «Estoy muy feliz, cargada de energía, ilusionada y cagada porque tengo miedo a que las cosas no salgan como queremos», confesaba la presentadora. «Yo vengo de Movistar donde estaba muy tranquila sin saber las audiencias, ahora me vuelvo a enfrentar al espanto de estar a las 8 de la mañana esperando un dato. Recuerdo el día del primer ‘GH’ que me levanté y cuando vi la audiencia no me lo creí. Tras ver ese 50% dije estoy donde hay que estar. Ahora no pido hacer esos datos obviamente, pero quiero volver a vivir lo mismo y que ‘No sé de que me hablas’ me haga sentir que estoy donde hay que estar», añadía.

Con respecto al programa, Mercedes Milá ha querido poner en valor el hecho de que se escucha a los jóvenes. «Nadie les escucha y comunicarnos con ellos para mí es el gran secreto de ese programa», remarca la presentadora. Asimismo, ha destacado el gran tándem que hace con Inés Hernand: «Muy contenta con Inés y feliz de compartir con ella porque somos como un cubo de Rubik que va todo unido».

Por su parte, Inés Hernand se ha mostrado impresionada por poder conocer y trabajar con Mercedes Milá: “Es una persona generosa, humilde, inteligente y quiere interlocutores que estén a la altura. Ella no quiere sumisos. Es guay, contemporánea, y se puede aprender mucho de ella”.