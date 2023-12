Laura Londoño, tras ganar ‘MasterChef Celebrity 8’: «A mí no me han regalado nada, trabajé mucho»

Tras triunfar en todo el mundo y también en España con ‘Café con aroma de mujer’, ahora Laura Londoño ha vuelto a vivir el éxito en su paso por ‘MasterChef Celebrity 8’. Y es que la actriz colombiana se ha coronado como la ganadora de la última edición del talent de cocina de TVE tras ganar el duelo final a Álvaro Muñoz Escassi.

La aspirante logró el título ante 1.268.000 espectadores y un 16,7 % de cuota de pantalla, 1,3 puntos más que la edición anterior. Un total de 3.447.000 seguidores vieron en algún momento del programa, líder absoluto de su franja de emisión

Un día después de la gran final de ‘MasterChef Celebrity 8’, El Televisero ha podido hablar con Laura Londoño sobre cómo se siente tras haber conseguido alzarse con la victoria después de haber entrado sin saber cocinar. Y además le preguntamos por su relación con sus compañeros y sus planes de futuro tras trasladarse a España con su familia.

¿Cómo te sientes tras ser la ganadora de ‘MasterChef’? ¿Te ha costado guardar el secreto?

Si, me ha costado un montón guardar el secreto y es genial poder celebrarlo como se merece con todas las personas que nos hemos ganado este premio que no son solamente yo. Yo lo recibo pero es en nombre de mucha gente que es lo que lo hace especial. Es un triunfo compartido con todas las personas con las que voy a colaborar con la asociación a la que dono los 75.000 euros del premio que es una fundación que ayuda a reducir el hambre en Colombia. Y luego con todas las personas que me han abierto las puertas de sus restaurantes para enseñarme a las horas que fueran y los que me han curado la mano y todo aquel que me ha apoyado.

¿Cómo te sentiste en el momento en el que Pepe Rodríguez dijo que eras la ganadora?

Fue un cóctel de emociones. Y lo viví igual ayer viéndolo que tenía un grado de estrés que es como si fueran a decir Álvaro en algún momento y como que podía pasar cualquier cosa. Lo vi con dos amigas, una de ellas no sabía lo que pasaba y lloró veinte veces porque me vio con tal cara de angustia que dio por hecho que no iba a ganar y después me dijo pero por qué me haces esto. Y la verdad es que viéndome no se me veía el sufrimiento porque me entrené mucho para estar con las emociones amarradas y estaba menos dicharachera y estaba muy concentrada en el menú.

¿Cómo decidiste elaborar ese menú dedicado a tu tierra y a tus orígenes? ¿Con quién lo preparaste porque tal y como recalcó Pepe fue uno de los más complicados de la historia?

No recordaba que Pepe hubiera dicho eso. E imagínate que te digan eso son palabras mayores que me dan ganas de llorar y me siento muy agradecida. Era un menú que me representaba mucho porque yo soy eso, yo soy una mujer compleja. No es fácil leerme. Ahora que me veo en televisión como una espectadora más ha sido tremendo ver lo que percibe la gente de mí. Es como que ahora entiendo por qué con la mitad no me entendía. Vivir dentro de Laura es distintísimo. Me asombra la brecha tan enorme que hay entre lo que yo siento y lo que se ve desde fuera de mi.

Es un menú que se lo agradezco al Celler de Can Roca, que es otro regalo que me ha dado ‘MasterChef’ que es poder aprender de los mejores. Es una experiencia increíble el poder rodearte de personas extraordinarias que todo lo que hacen es muy poético y sublime. Yo les dije lo que quería y armaron algo que me representa mucho.

¿Qué balance haces de tu paso por ‘MasterChef’? ¿Con qué te quedas, lo bueno y lo malo?

‘MasterChef’ es como la vida misma comprimida en tres meses de grabación y tres meses de emisión. Es un viaje. Es como una expansión de mi misma. Ha sido el reto más duro y el trabajo más duro que he realizado en toda mi vida. Es lo que más me ha retado a nivel emocional y mental. Es como un juego de ajedrez. Yo no sabía al principio que iba a jugar al ajedrez, yo iba a jugar algo mucho más fácil y de repente pasadas las semanas te dabas cuenta de que esto no era un juego sino que era ajedrez puro y te empiezas a dar cuenta de las estrategias y movimientos de tus compañeros. Que uno es el caballo, otro es el alfil y otro es el peón.

Me retó mucho a nivel mental y emocional porque aunque se me ve segura llegaba muy angustiada a casa. Después de grabar hacía mucho entrenamiento para poder sentir que podía seguir en el programa porque sentía que todos eran infinitamente mejor que yo y que me iban a echar al siguiente programa.

Sin embargo has sido una de las grandes favoritas desde el principio…

Pero yo no lo veía ni sentía así. Es verdad que yo llegué aquí como si un ovni me trae y me deja en la mitad de algo. Yo no sabía quienes eran ninguno de mis compañeros. Ellos se conocían entre sí, algunos incluso eran amigos entre ellos. Pero ya compartían algo, comparten unos sabores, unos guisos de tradición, de infancia. Yo todo eso no lo tenía, a veces tenía que replicar platos que ni siquiera sabía a que tenían que saber porque no me los hizo mi abuela. Y encima yo tampoco sabía hacer nada como unos frijoles. Lo que pasa es que yo soy muy intensa. Si que he decidido bajar mi nivel de intensidad y de estrés y de perfeccionismo. Voy a cambiar muchas cosas ahora.

¿Fuiste consciente de como la mayor parte de tus compañeros iban con Álvaro? ¿Cómo te sentiste ante eso?

Claro que me di cuenta. Y la verdad es que tragué grueso. Era como que eso me daba más fuerza para concentrarme y para dar el triple. Siempre he tenido algo de que el reto me hace crecerme. Obviamente hubiera querido que mis compañeros iban conmigo. Pero también los entiendo. Yo gané el delantal dorado, gané el pin de la inmunidad, gané cuatro veces los 4.000 euros y entiendo que quisieran que ganara Álvaro porque no había ganado nada. Pero aunque lo entienda no lo comparto porque es como si me lo hubieran regalado y no, me lo gané porque lo he trabajado y luchado mucho. Pero quizás el no haber sentido más apoyo me hizo tener más fuerza y estar más entregada.

‘MasterChef’ tiene también una parte de reality en la que convivís muchas horas entre vosotros. ¿Cómo has llevado la convivencia con tus compañeros?

Pues aunque parezca mentira bien. Creo que hemos tenido la suerte de caer en un grupo muy bonito. Es verdad que todos los que llevan 11 años trabajando en ‘MasterChef’ nos han dicho que somos uno de los equipos de concursantes que más piña hemos hecho. Son muchas horas viajando, compartiendo esta experiencia y el miedo y los temores unen un montón. Yo estoy muy agradecida de haber conocido a todos.

Al principio Jesulín fue bastante duro contigo, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Fue mi villano al principio. Pero le tengo un amor profundo, me he divertido tanto con él y le agradezco tanto que me diera tanto juego y me retara. Porque al decir desde el principio que quería que me fuera fue lo que hizo que me salga la vena competitiva.

Hubo una prueba de exteriores en la que tuviste un fuerte desencuentro con Daniel Illescas y sobre todo con Jorge Cadaval. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Te arrepientes de algo?

Eso es lo que peor he llevado que mis compañeros sintieran que fui dura con ellos. Cuando Jorge me dijo que había sido grosera, que no les había atendido y que no había prestado atención, yo sentí que estaba haciendo lo que me pedían, que era exigirles. Eso me hizo reflexionar un montón, porque yo a Jorge le quiero mucho y fue muy duro lo que vivimos.

Dejaste Colombia y viniste a España con toda tu familia para hacer ‘MasterChef’. ¿Qué planes tienes ahora? ¿Te gustaría quedarte aquí y trabajar en nuestro país?

Ahora mismo estoy con Feroz que es una línea de maquillaje que lancé en España hace un año y que en este momento porque la vida es así de linda me está permitiendo expandir este proyecto que es muy especial para mí. Y es algo que me tiene anclada a España que es un país que amo, adoro y que siempre lo he disfrutado mucho. Y es verdad que ahora viviéndolo en el día a día me encanta.

Tengo que volver a Colombia a grabar durante dos meses en Bogotá la segunda y tercera temporadas de ‘Manes’, que es una serie de Amazon Prime Video, una comedia romántica sobre cómo las mujeres vemos a los hombres en manada. Pero si la idea es regresar después a España y a ver si surgen proyectos. Yo estoy encantada y ver a mis hijas felices aquí también me da mucho ánimo.