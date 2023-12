La Justicia impone un veto a Mediaset respecto a Daniel Sancho con estas consecuencias

La justicia dicta sentencia contra Mediaset una vez más. Telecinco y el resto de cadenas tendrá que andarse con cuidado cuando se utilicen imágenes de Daniel Sancho de ahora en adelante. La Fiscalía ha apoyado este jueves prohibir al grupo de comunicación difundir imágenes del hijo de Rodolfo Sancho sin consentimiento previo.

Daniel Sancho acudió ante la justicia el lunes pasado para declararse no culpable del asesinato de Edwin Arrieta. Desde que el macabro crimen ocurriese el pasado agosto, los medios no han parado de perseguir al presunto autor del crimen y su círculo cercano. Es por esto que la familia solicitó recientemente de forma oficial que Mediaset dejase de emitir de forma continuada imágenes del acusado. Según informa EFE, la respuesta a la petición legal de la familia, ya habría llegado.

Daniel Sancho contra Mediaset

La familia de Daniel Sancho recurrió a tomar acciones legales «ante la constante divulgación en medios de comunicación de informaciones pertenecientes a la estricta intimidad». La petición recoge expresamente que Mediaset no pueda emitir imágenes de su vida privada ni ningún comentario ofensivo, así como imágenes del acusado dentro de la cárcel o publicaciones de sus redes sociales.

La Fiscalía finalmente ha decretado apoyar la prohibición a Mediaset de la difusión de este tipo de imágenes y contenido de sus distintos perfiles en las redes sociales sin el consentimiento previo de la familia. Sin embargo, no todas las medidas cautelares solicitadas por Rodolfo Sancho han sido aprobadas por la justicia. La cuestión de la vida privada del hijo del actor, ha quedado desestimada.

«Son imágenes totalmente ajenas al proceso», explicó el fiscal del caso. A su vez, se han opuesto a esa primera petición de los familiares argumentando que es genérica, ya que no han especificado propiamente que es un comentario «ofensivo» ni lo que se acota como «vida privada». Sin embargo, el letrado de Sancho se ha opuesto a la decisión de la fiscalía.

Descontento con la respuesta de la justicia

Mario Bonacho, el abogado de Daniel Sancho, ha apuntado que lo que se exige a Mediaset es que no hable de la vida privada de su representado, no que se evite hablar del proceso penal. A su vez, se ha opuesto a las medidas cautelares aprobadas ya que «no se cumplen los requisitos y no garantiza que se cumpla una posible futura sentencia condenatoria».

La familia y su representante legal insisten en que Mediaset ha difundido durante los últimos meses expresiones injuriosas de Daniel que han tenido «un impacto directo en el ámbito internacional y se saben en Tailandia». Aseguran que este daño a su imagen influye directamente en su defensa ante la justicia, ya que se presenta «sin garantías procesales y sin derecho a una defensa digna».