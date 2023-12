Julián Contreras dice todo esto sobre lo que piensa de Fran Rivera tras su polémica entrevista

Las palabras de Fran Rivera en ‘¡De viernes!’ siguen despertando reacciones. El hermano de Cayetano Rivera abrió fuego en el programa de Telecinco contra toda su familia y uno de los involucrados no ha tardado en contestar. Julián Contreras ha reaparecido en ‘Espejo Público’ este lunes para responder a los ataques de su hermano y dejar clara su versión de la historia.

El último programa de ‘¡De viernes!’ sirvió para reabrir algunas heridas familiares de los hijos de Carmen Ordoñez. Francisco Rivera abrió fuego contra su familia y reveló el motivo el motivo por el cuál decidió romper la relación con Julián Contreras. Tras años en alejado de los medios, el menor de los hermanos ha roto su silencio este lunes en ‘Espejo Público’, cuando ha decidido contestar a los ataques.

Julián Contreras responde a su hermano

Francisco Rivera dejó claro el supuesto motivo por el que Julián Contreras y él ya no tienen relación. «Me pidió dinero, le dije que no podía y desapareció. Fue a la tele a despellejarme», explicó el mayor de los hermanos en el programa de Telecinco. Pero lo que de verdad ha hecho que su hermano estalle contra él, ha sido el momento en el que Fran habló de su madre en el programa.

La muerte de Carmen Ordoñez en 2004 fue un momento complicado para la familia, especialmente para Julián. «Mi madre no pudo salir de ahí… Es duro. La hecho muchísimo de menos. Prefiero que se haya ido a verla como estaba en la última época», explicó Contreras en ‘Espejo Público’. Fue ahí cuando cuestionó las palabras de su hermano y lo que había contado en televisión.

«¿Se conciencia ahora de lo que le ocurrió a nuestra madre? A buenas horas», espetó el hijo menor de Carmen Ordoñez. A su vez, se pronunció sobre el supuesto conflicto que existe entre él y Francisco, y dejó claro que esa guerra es solo cosa de uno. «Para reconciliarme tendría que haber un conflicto, yo no lo tengo», explicó Julián en el programa.

Julián Contreras ha tenido una larga conversación con Susanna Griso en la que ha reflexionado sobre las drogas, las infidelidades y en las que se ha referido a su hermano con la palabra «pesetero». Una contestación a los ataques de su hermano que los sitúan tal vez más lejos de una futura reconciliación. Sin embargo, asegura que en el pasado, fue él quien intentó retomar el contacto.

«A mi me llaman por teléfono y yo lo cojo. Yo intenté hace unos cuantos años que retomáramos el contacto. Pienso que lo que había que hacer es intentar relacionarse y no somos la ONU, no hace falta que nos sentemos a abordar todo lo que ha pasado o lo que se ha hecho. Pero no fue bien recibido», aseguró el hijo de Carmen Ordoñez.

No es la primera vez que Julián Contreras se pronuncia este año sobre los problemas con su hermano mayor. Ya en octubre habló sobre la actitud de Fran Rivera con respecto a su familia. «Cuando tú crees que el mundo es el que está equivocado y tú estás en posesión de la verdad, te vas arrinconando», apuntó Julián sobre su hermano y las dificultades para mantener una buena relación familiar.