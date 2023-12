Isabel Pantoja, tocada y hundida ante lo que va a emitir ‘De Viernes’: «Van a acabar con ella»

Todo parece indicar que Isabel Pantoja seguirá los pasos de Bárbara Rey. Dos semanas después de su estreno, ‘De viernes’ quiere seguir cosechando los buenos datos de audiencia de sus dos primeros programas. Es por ello que este viernes 8 de diciembre contará con una invitada bomba que no sentará nada bien a la tonadillera.

Si en su primer programa, el nuevo espacio de crónica social de Telecinco revolucionó la prensa del corazón con la entrevista a Ángel Cristo Jr., quien arremetió duramente contra su madre, Bárbara Rey, en esta tercera entrega contará con la presencia de Isa Pantoja. Y, al igual que el hijo de la vedette, la hija de Isabel Pantoja hablará de su dura infancia.

«No volvería a los 16 años, la adolescencia. Lo peor de esa época fue cuando decidí tener mi primer novio. Todo cambió. Veía como mis amigas iban al cine, salían… y yo eso no lo podía hacer. Siempre he tenido a Dulce, me ha criado desde súper pequeña. Sentimentalmente me ha apoyado en todo», explica la joven en el primer avance que ha ofrecido Telecinco.

Isabel Pantoja, hundida: «Van a acabar con ella»

Unas declaraciones que, a buen seguro, hundirán más si cabe a su madre. Según ha contado José Antonio Avilés en el programa ‘Así es la vida’, Isabel Pantoja estaría totalmente desencajada con esta nueva entrevista de su hija. «Me dicen literalmente que, sabiendo en la situación que se encuentra Isabel Pantoja actualmente, esto era lo que faltaba y me dicen: ‘Van a acabar con ella'», contaba el colaborador.

Además de la entrevista grabada a Isa Pi, la tercera entrega de ‘De viernes’ también volverá a contar con la presencia de Ángel Cristo Jr., por primera vez en plató. El hijo de Bárbara Rey responderá a las acusaciones que se han vertido sobre él en las últimas semanas y revelará nuevos secretos de su familia.