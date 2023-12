El fuerte mazazo que se ha llevado Alba Carrillo antes de despedir el 2023 y dar el salto a TVE

No están siendo días fáciles para Alba Carrillo. La modelo ha tenido que enfrentarse estas navidades a un duro varapalo que le deja una salida de año amarga. Una inesperada pérdida ha sacudido la vida de la antigua colaboradora de Mediaset y no ha dudado en contarlo todo en sus redes sociales. Alba ha compartido con sus seguidores de Instagram como afronta el duro momento en estas fechas tan señaladas

En mitad de las navidades, Alba Carillo ha tenido que tomar Instagram para informar a todos sus seguidores de una importante pérdida en su vida. El terrible suceso, que ha llegado de forma inesperada, ha llenado de dolor a la modelo, que ha querido compartir lo sucedido con sus seguidores. “¿Alguien con el alma rota? Es indescriptible el dolor que se siente cuando se van”, escribió debajo de su publicación. En el post, la exmujer de Feliciano López se sincera sobre la terrible pérdida.

La pérdida de Alba Carrillo

Alba Carrillo se encuentra muy triste estos días por la muerte de su perrita Lea, a quién le ha dedicado una publicación en Instagram. La modelo informaba de su reciente pérdida con una foto de ella junto a sus mascotas. “Te quiero mucho, Lea. Hoy se fue. No sabe por qué, pero todo el mundo tiene un final. Tenía 2,3 años, estaba perfectamente”, publicó Carrillo en Instagram.

La muerte de su perrita ha llegado de forma inesperada, ya que como la propia modelo revela, el animal estaba en perfectas condiciones de salud. Además, la pérdida de de Lea ha coincidido con el aniversario del fallecimiento de otra de sus mascotas, Lanas. «Las cosas queramos o no coinciden. Mi otra perrita mañana cumplía cuatro años desde que se murió. Os quiero Lanas, Lunes, Lea. Descansad en paz», reveló Carrillo a sus seguidores.

Historia de Alba Carrillo en Instagram

La antigua colaboradora de Ana Rosa ha compartido además un carrusel de imágenes lleno de emoción y recuerdos en la red social. «Llegaste un 4 de enero hace casi 3 años y parece que has estado aquí toda una vida», comenzó a explicar Carrillo en su post. Solo he sentido este dolor en el pecho y estas ganas de aullar como un animal con mi familia perruna. Si existe un cielo de perros, quiero ir allí y abrazaros mucho aunque me tenga que vacunar cada semana, como aquí, porque me dais alergia. Por primera vez en mi vida, reflexiono si merece la pena querer tanto porque se sufre mucho. Muchísimo», sentenció la modelo.

El emotivo adiós de Alba Carrillo a su perrita no ha tardado en viralizarse en redes sociales, donde ha recibido el apoyo de miles de personas. Sin ir más lejos, su post en Instagram acumula ya más de 15 mil me gustas y más de 800 comentarios. Noemi Salazar o Marta Castro son algunos de los nombres famosos que destacan en los comentarios de la publicación. Se suman a todos los que le han mandado fuerza y apoyo en estos momentos tan difíciles.