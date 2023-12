El enganchón de Xavier Sardá y Frank Blanco ocurrido en pleno ‘TardeAR’: «Eres un bestia»

Xavier Sardá ha sufrido un pequeño incidente en el último ‘TardeAR‘ del año que ha dado pie a un comentario jocoso de Frank Blanco. Aunque, a juzgar por la reacción del colaborador, a este no le ha hecho demasiada gracia.

Una frase de Xavier Sardá provocó una gran ovación del público. «La vida es un 10% de lo que te pasa y un 90% como te lo tomes», aseguró el que fuera presentador de ‘Crónicas Marcianas’. Unas palabras que despertaban las bromas, y los aplausos, de todos los presentes. «Sardà estoico. ¡No lo hubiera imaginado!», exclamaba Alaska.

Sin embargo, al ir a hacer una reverencia en señal de agradecimiento, se hacía daño en una pierna. «¡Ay, ay, ay!», se quejaba el colaborador del programa vespertino de Telecinco. Ante esto, Frank Blanco, presentador del espacio, soltaba: «Es el último programa del año, a ver si no vas a llegar a la cena. ¿Tú tienes plan?».

«El año nos dice adiós, Sardà está en camino también pronto, tal como va», bromeó el comunicador. «¿Cómo que voy a deciros adiós tal como voy? ¿Qué me voy al otro barrio?», se preguntaba Xavier Sardá. «¡Mira lo que has hecho!», le decía Frank Blanco. Algo que no gustó demasiado a su compañero, quien sentenciaba: «Oye, eres un poco bestia. Mira ¡que te criaste conmigo!». Pese a esto, el presentador sabe que Sardà le tiene «cariño»: «Quiero que llegues a la cena de fin de año y que no te lesiones», dijo, poniendo fin a este pequeño rifirrafe.

El rifirrafe entre Beatriz Archidona y Xavier Sardá

No es el único enganchón que el colaborador catalán ha tenido esta última semana del 2023 en ‘TardeAR’. También ha protagonizado tensos momentos con Mario Vaquerizo y con Beatriz Archidona. Esta última, incluso llegó a amenazar con irse del programa ante la actitud de sus compañeros: «Es que no calláis, no me habéis hecho caso en todo el programa».

En un momento dado, Xavier Sardá pedía dirigir él los aplausos del público, ya que, según el colaborador, a él no le aplaudían cuando hablaba. Una idea que hizo saltar a la presentadora del programa, quien le espetaba: «Oye, Sardà, hoy has venido tú muy mandón. No me dejas hablar». «¡Qué mandón ni qué mandón! ¡Un aplauso para mí!», exclamaba.

Era entonces cuando Beatriz Archidona acababa estallando. «Yo me voy, que no me hacéis caso y no me dejáis hablar», decía la presentadora, mientras se levantaba de la mesa dispuesta a abandonar el plató. Sin embargo, Sardá conseguía convencerla para que volviera.