El duro pronunciamiento de Sandra Barneda sobre las «presiones» tras sustituir a ‘Sálvame’

2023 ha sido un año lleno de trabajo para Sandra Barneda. La presentadora comenzó el año poniéndose al frente del debate de ‘Pesadilla en El Paraíso’ en su segunda edición trabajando de nuevo con su ex-pareja, Nagore Robles. Después se tomó un breve descanso hasta que se marchó a República Dominicana para grabar la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’, que se estrenará próximamente en Telecinco.

Estando precisamente allí, Sandra Barneda recibió una doble propuesta por parte de Mediaset. Algo completamente inesperado y que por un lado era un regalo, pero por otro un reto enorme. Y es que la catalana fue la elegida para ponerse al frente de los dos programas que iban a sustituir a ‘Sálvame’ y ‘Deluxe’.

Así, Sandra Barneda recibió el encargo de presentar ‘Así es la vida‘, el magacín que estaba destinado a hacer de puente entre ‘Sálvame’ y ‘TardeAR’. Pero además también fue la escogida por Telecinco para conducir ‘La última noche’, el programa que tomó el relevo del ‘Deluxe’.

Y mientras ‘Así es la vida’ fue poco a poco haciéndose un hueco hasta quedarse más allá del verano haciendo tándem con ‘TardeAR’, ‘La última noche’ fue retirado de la noche de los viernes tras fracasar en audiencia después de seis entregas.

Ahora que llega el final del 2023, Sandra Barneda ha hecho balance de este año en su propia cuenta de TikTok. «Por primera vez, hablo de cómo me he sentido este año. Año difícil pero con mucho aprendizaje», recalca la presentadora en el mensaje que acompaña al vídeo.

«Ha sido un año de reemprender el vuelo. Venía de unos años jodidos, de recaídas, de no encontrarme a mí misma. Siento que inauguro una nueva etapa de mi vida», empieza diciendo Sandra Barneda al hacer balance del 2023. Asimismo, destaca como cosas positivas que «no me ha faltado el trabajo, he estado bien de salud, y el amor me ha acompañado».

Sandra Barneda confiesa que se ha planteado su retirada: «Pensé en dejarlo»

En lo que respecta al trabajo, la presentadora no duda en decir que ha sido un año de giros inesperados. «Me ha dado sorpresas duras. Algunas veces he estado en cruzadas que no eran mías, y en medio de esa cruzada he tenido que defenderme y defender lo que estaba haciendo», asevera. «Críticas injustas, pero que me han enseñado mucho», añadía.

De este modo, Sandra Barneda hace referencia de forma indirecta a la guerra en la que se vio envuelta por ponerse al frente de ‘Así es la vida’, programa al que muchos no dieron ni una oportunidad por ser el relevo de ‘Sálvame’. «A mí me cuentas que voy a vivir un momento tan clave y estar ahí en medio del triángulo de las Bermudas, no me lo esperaba», reconoce.

A ese respecto, Sandra Barneda no tiene reparos en decir que llegó a pensar en tirar la toalla. «En algún momento pensé que no podría con la presión. Y en algún momento pensé lo dejo. No estoy disfrutando, no me encuentro bien», remarca. «Creo que he salido reforzada y que ha sido tan heavy la experiencia que ha sido el gran aprendizaje de suelta. No sabes lo que va a pasar, no depende de ti. Y desde ahí relaja y disfruta», sentencia.