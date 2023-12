Dura baja en ‘La Promesa’: La protagonista que anuncia su polémica marcha y es definitiva

Jimena se marchó de ‘La Promesa’ en el capítulo que TVE ofreció este miércoles. Se fue con sus padres, los duques de los Infantes, tras estar presa de un estado de enajenación mental muy preocupante. Sin embargo, nadie podía imaginar que el adiós de este personaje protagonista iba a ser de verdad.

Y es que tal y como publicó el equipo de la serie en redes y ha confirmado la propia actriz que da vida a Jimena, este adiós es definitivo. La sorpresa es mayúscula por lo tremendamente descafeinada y decepcionante que ha sido esa salida de ‘La Promesa’ cuando se trataba de una pieza fundamental del reparto. Muchos seguidores de la ficción no dan crédito y lo cierto es que no es para menos.

Paula Losada, la actriz que da vida a Jimena, se despide del equipo de #LaPromesa ¡Te echaremos mucho de menos! ❤️ pic.twitter.com/j2NDogxjOU — La Promesa (@lapromesa_tve) December 20, 2023

Y aunque otros tantos teorizan con que será una retirada temporal por cuestiones de guion, Paula Losada, la intérprete que encarna al personaje, ha desdibujado esas esperanzas con la publicación que ha compartido este jueves, que claramente suena a una despedida.

«Con sus flores a las espaldas, Jimena os da las gracias por haberla acompañado en este viaje, por haber confiado en que las garras siempre acaban saliendo, que no es fácil ser cuándo no te dejan. De ella me llevo muchas cosas, pero sobre todo la lucha, porque nunca quiero volver a sentirme pequeña», empieza escribiendo.

«Me despido dando las gracias a los que nos seguís desde casa, pero también al equipo de La Promesa. Nadie nunca dijo que fuera fácil levantarse a las 6 de la mañana, irte a dormir sabiendo que tienes todavía las palabras del día anterior en la cabeza. Hacéis que sea fácil, agradable, y si la cosa se complica, nunca falla la sonrisa detrás de cámara. Hemos sido autómatas del tiempo, y aún así conseguís hacerlo bonito. El cuerpo duele en invierno, y en verano hemos sobrevivido bajo el horno de los focos. Sois familia, porque sois casa. Habéis sido inercia, el sitio al que ya no le tengo miedo pero si ganas. Gracias por el cariño, por la escucha», prosigue el texto.

«Prometo volver aunque sea de visita. Gracias por regalarme Jimena. Que sean más las veces que nos crucemos en el camino», ha rematado Paula Losada en ese post. Unas palabras que confirman que no volverá a ‘La Promesa’. Junto al texto aparece una foto de ella sosteniendo el ramo de flores que le entregó el equipo y varias imágenes más en el rodaje con sus compañeros.