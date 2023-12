La actriz Paula Losada, Jimena en ‘La Promesa’, se despide por sorpresa de la serie

Jimena se ha marchado de ‘La Promesa’ en el capítulo 254 que hemos visto este miércoles en TVE. Ante su alarmante enajenamiento y tras intentar asesinar a Catalina con sustancias incapacitantes (láudano) y originando un devastador incendio, los marqueses han dado la voz de alarma a sus padres.

Así, los duques de los Infantes se han presentado con la máxima celeridad en palacio para conocer su estado, dando lugar su visita a un enfrentamiento con Cruz, Alonso y Manuel, a los que han acusado de ser los culpables de la perturbación en la que está inmersa Jimena. Incluso les han amenazado con denunciarles.

Además, tras la recomendación de Manuel y al comprobar que su hija no es la misma de siempre, los duques han determinado que lo mejor es llevarse a Jimena de ‘La Promesa’ cuanto antes para que recupere la cordura lejos de ese lugar. Lo han enmascarado diciéndole que se han agravado los fuertes dolores de lumbalgia de su madre y que necesita su ayuda en la organización de las tareas del palacio.

Finalmente, Jimena ha acabado aceptando la decisión de sus padres. Pero, antes de marcharse, ha pedido un favor a Jana Expósito: “Tengo que pedirte algo. Quiero que cuides de mi marido. Tú eres la que mejor se lleva con él y seguro que estará triste por mi ausencia”. La doncella ha aceptado sin tener otra alternativa. «Estaré pendiente de él», ha afirmado. Lo que no sabe Jimena es que el origen del rechazo de su marido es la criada.

«Os aseguro que volveré pronto». Estas han sido las últimas palabras que Jimena ha pronunciado antes de cruzar la puerta de salida de La Promesa. ¿Será esta marcha definitiva? Sorprendentemente, todo parece indicar que sí a tenor de la última publicación de la cuenta oficial de la serie en redes sociales, donde han compartido un vídeo de la actriz Paula Losada despidiéndose del equipo. «¡Te echaremos mucho de menos!», le han escrito.

«Qué voy a decir. Ha sido súper guay venir aquí cada mañana. Yo siempre digo que la interpretación me ha dado una segunda oportunidad en la vida y hacer algo así es increíble. De alguna forma, te sientes muy valorado, y ves que algo que no era tu vida ahora es tu vocación. Estoy muy feliz, la gente de fuera no sabe el trabajo que esto conlleva», se le oye decir en ese vídeo de despedida junto a un ramo de flores y ante el aplauso de sus compañeros.

Paula Losada, la actriz que da vida a Jimena, se despide del equipo de #LaPromesa ¡Te echaremos mucho de menos! ❤️ pic.twitter.com/j2NDogxjOU — La Promesa (@lapromesa_tve) December 20, 2023

El caso es que ahora se entiende por qué hace un par de semanas TVE emitió una cabecera diferente de ‘La Promesa’ en la que no aparecía Jimena (Paula Losada). Fue un error porque aún no tocaba lanzarla, pero no pasó desapercibido y ya destripó que algo sucedería con el futuro del personaje. Ya tenemos la respuesta.