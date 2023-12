Cristina Pardo manda un sonado dardo a Pedroche en directo y se mete en un jardín

Quedan solo dos días para despedir el 2023 y dar la bienvenida al 2024. Y por ello, los rostros que van a dar las Campanadas de Fin de Año en las diferentes cadenas están ganando presencia en los programas de cara a su promoción. Es el caso de Cristina Pedroche que no para de cebar una vez más su vestuario. Algo que ha llevado incluso a Cristina Pardo a lanzarle un recado desde La Sexta.

Y es que no hay duda de que lo que más expectación genera cada Nochevieja es el vestido elegido por Cristina Pedroche para dar las Campanadas en la Puerta del Sol. Asimismo, el estilismo elegido por el resto de las presentadoras suele dar también mucho que hablar.

En los últimos días, Cristina Pardo no ha parado de responder a preguntas sobre su vestuario a sus compañeros de ‘Más vale tarde‘. Este viernes, la presentadora conectaba con su reportero Christian Calcerrada que se encontraba en el balcón de la Puerta del Sol para conocer la última hora de todos los preparativos de la retransmisión de La Sexta.

«En Nochevieja todos los sentidos estarán puestos en ese reloj. Los que estemos por allí para las Campanadas queremos saber, ¿vamos a pasar mucho frío?», le preguntaba Cristina Pardo a su compañero de cara al tiempo que hará durante la noche de Nochevieja.

«No sé como de importante es los cuatro grados que va a hacer a las 12 de la noche el próximo día 31 para ese vestido espectacular que me han dicho que vas a llevar», le cuestionaba entonces el reportero de ‘Más vale tarde’ a la presentadora.

Era entonces cuando Cristina Pardo no se contenía y lanzaba una pulla a la que es su compañera y rival en esa noche, Cristina Pedroche por sus habituales transparencias. «Yo suelo ir bastante ‘abrigadica’, no sé en otras cadenas», soltaba la presentadora de ‘Más vale tarde’. «Pero, cuando estás en la retransmisión, no te enteras de la temperatura», trataba de justificar Pardo.