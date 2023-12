Ana Rosa Quintana anuncia su despedida de ‘TardeAR’ y habla así de una cancelación

‘TardeAR‘ ha querido celebrar sus primeras navidades en Telecinco con una felicitación navideña muy especial a sus espectadores. Un corto en el que Ana Rosa sienta en la mesa de su casa a todo el equipo para una cena de Nochebuena muy especial.

Un corto en el que Ana Rosa prepara la cena de navidad para todo el equipo de ‘TardeAR’ en su casa. Junto a la presentadora aparecen en el corto Manu Marlasca, Beatriz Archidona, Alaska, Mario Vaquerizo, Frank Blanco, Javier Sardá, Bibiana Fernández y Cristina Tárrega. Ana Brito, Carolina Ferre, Laura Sánchez, Susana Díaz, Cristina Cifuentes, Antonio Hidalgo, Jorge Luque, Laura Madrueño, Miguel Ángel Nicolás, Leticia Requejo, Paloma Barrientos, Marisa Martín Blázquez, Antonio Montero, Silvia Taulés, Jorge Borrajo, Vicente Sánchez, Luis Pliego y Kike Quintana.

Para su estreno, ‘TardeAR’ montaba su propia mesa de navidad en el plató del programa en el que se sentaban algunos de los protagonistas del corto junto a Ana Rosa Quintana. El programa lanzaba el corto, cuya grabación duró cinco horas, y emitía también las tomas falsas.

En la promo se ve a Ana Rosa preparando unas croquetas mientras espera que sus colaboradores lleguen. A su llegada, nadie le saluda ni a ella ni a Antonio Hidalgo pues todos entran pendientes de sus móviles al igual que hacen durante la cena. Y es que con este corto, ‘TardeAR’ ha querido denunciar cómo la gente en lugar de disfrutar de la compañía de sus seres queridos está más pendiente del móvil.

¡ESTRENAMOS LA PROMO DE NAVIDAD DE TARDEAR! 🎄🥂 Aquí tenéis una versión reducida de la cena navideña organizada en casa de Ana Rosa. ¿Qué puede salir mal? Todo 😂👏🏻 #TardeAR21D | https://t.co/NjreJKeWg4 pic.twitter.com/wqj9IZ0Bxz — TardeAR (@TardeARtv) December 21, 2023

Ana Rosa Quintana se manifiesta sobre una cancelación de ‘TardeAR’

Tras el estreno, Antonio Hidalgo hacía una broma sobre una posible cancelación de ‘TardeAR’. Un comentario que no le hacía nada de gracia a Ana Rosa y más ahora que el programa ha conseguido darle el sorpasso a Sonsoles Ónega y liderar su franja durante varios días.

«En la salita donde estamos esperando para empezar el programa… Nos llevamos todos cojonudamente bien y ahí tenemos momentazos. ¿Que nos cancelarían el programa? Sí«, soltaba el colaborador de ‘TardeAR’. «Hombre, ahora no nos viene bien, la verdad«, reaccionaba Ana Rosa en una alusión indirecta a la subida de su programa en audiencias.

«Ahora estamos muy bien, estamos subiendo», apostillaba entonces Kike Quintana. «¿Cómo que subiendo? ¡Ganando!«, le corregía por su parte Beatriz Archidona dejando claro que ‘TardeAR’ se encuentra en su mejor momento en audiencias. «Uy la segundona como se viene arriba, como se nota que estamos casi de viernes», ironizaba el sobrino de Ana Rosa aludiendo al otro programa que presenta la periodista. «No, porque sabe que me voy de vacaciones», matizaba por su parte Ana Rosa.

La despedida de la presentadora: «Yo me voy, pero volveré»

Finalmente, Ana Rosa Quintana daba las gracias a todo el equipo que forma parte de ‘TardeAR’ y hacía referencia a lo difícil que ha sido poner en marcha este programa. «Tenemos un equipazo, ellos hacen el trabajo. Para mí es un orgullo porque cuando empezamos este programa todo el equipo es nuevo y había que encajar todas las piezas. Había que acostumbrarse al modo de trabajar de Juan, Pilar, Xelo y yo y eso era complicado y lo hemos conseguido, recrear una familia», destacaba la presentadora.

«Os agradezco que pensamos en un proyecto, era una auténtica aventura y que personas como vosotros hayáis apostado sin saber lo que iba a pasar y qué iba a ocurrir. Eso se llama amistad y confianza», les decía después a los colaboradores.

«Yo me voy de vacaciones, pero volveré. He intentado escaquearme de las vacaciones pero mi familia me ha dicho hombre no, tómatelo con un poco de tranquilidad que no saben como ha sido el trimestre. Pero se quedan perfectamente acompañados con todo el equipo y estarán al mando Bea y Frank», añadía Ana Rosa Quintana.