Aitana da que pensar con estas palabras justo después de la ruptura con Sebastián Yatra

Aitana está a punto de decir adiós a un año que ha sido agridulce para ella, tal y como reconoció la cantante durante su último concierto en el Wizink Center de Madrid. Si en lo profesional las cosas no la pueden ir mejor, en lo personal acaba de romper con Sebastián Yatra, apenas un año después de comenzar su relación.

La catalana siempre se ha caracterizado por ser muy celosa de su vida privada. Hasta ahora. Aitana, que está de promoción de su disco ‘Alpha’ en Argentina, ha visitado ‘Sería increíble’, el canal de streaming de Olga, donde se ha sincerado como nunca antes. La exconcursante de ‘OT 2017’ ha explicado cómo está llevando su reciente soltería tras su reciente separación de Sebastián Yatra.

«Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he sido soltera. La verdad es que estoy disfrutándolo bastante. Decía, a ver qué va a pasar, porque nunca me he visto en esas. De mis amigas, siendo adolescente, era la que nunca estaba con nadie, pero cuando empecé con 17 años ya sin parar», explica la joven.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de rehacer su vida y volver a enamorarse, Aitana lo tiene claro: «No estoy con ganas de chatear ni nada, supongo que es un proceso. Estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos…». En estos momentos, la cantante está centrada en sus próximos conciertos. El más importante de su carrera será, sin duda, el que tendrá lugar el próximo 28 de diciembre de 2024 en el estadio Santiago Bernarbéu de Madrid, donde ha hecho sold out en apenas hora y media.

Aitana revela quién fue su primer amor «de verdad»

Durante su estancia en Argentina, Aitana también visitó otros medios donde se ha seguido sincerando sobre su vida sentimental. Incluso llegó a hablar de su primer amor, aunque sin dar ningún nombre, pero todos sabemos a quien se refería. «Mi primer amor, sin duda fue… ¿tengo que decir el nombre? Yo tenía 19 años. Mi primer amor de verdad fue una relación larga, de cuatro años», comentaba la catalana, haciendo referencia al actor Miguel Bernardeau, con quien estuvo saliendo desde verano de 2019 hasta finales de 2022.

En otro orden de cosas, la artista también reconoció cuál es uno de sus mayores miedos: morir. Reconoce que es muy hipocondriaca y que al principio le tenía mucho miedo a volar. Pero ahora no le queda más remedio debido a sus múltiples compromisos profesionales al otro lado del charco. «Este año he entendido lo bonito de viajar, lo que llevo mal son los vuelos porque tengo mucho miedo a volar. Es un amor odio, porque sé muchas cosas de los aviones y voy a estudiar un curso de piloto para avionetas pequeñas», desvela.

Hasta tal punto han llegado las confesiones que incluso ha revelado que le encantaría ser mamá. Eso sí, en un futuro bastante lejano. «Sé que he nacido para ser madre, lo tengo demasiado vivo en mí, pero creo que por el estilo de vida que quiero llevar ahora mismo, que quiero que mi carrera siga creciendo, creo que es bastante complicado que en un rango de 5 años sea madre», sentencia.