A Samantha Hudson le preguntan por Chenoa y lo que se lanza a responder es muy sonado

Samantha Hudson se ha hecho notar y de qué forma con sus declaraciones cuando la prensa le ha preguntado por la ruptura de Chenoa y su marido. Una noticia que saltó el pasado mes de noviembre y que, más de cinco semanas después, aún colea entre quienes apuntan que es una separación irrevocable y quienes deslizan una posible reconciliación.

En cualquier caso, la actriz y cantante era preguntada por los compañeros de la agencia Europa Press hace unos días durante un evento en el que fue galardonada con uno de los Premios ICON. La reportera le preguntó si es dada a involucrarse en las conversaciones que se forjan en este tipo de actos, pero Samantha, en contra de lo que pudiera parecer, aseguró que le abruman las interacciones públicas y que, por eso, suele meterse en sí misma.

No obstante, tras confesar que no es muy proclive a socializar en entornos así, Samantha Hudson sí se mojó a fondo cuando el citado medio se quiso interesar por su opinión sobre una de las rupturas más sonadas del año, la de Chenoa, que ahora vive su mejor momento profesional con ‘OT 2023’, y Miguel Sánchez Encinas.

«A mi todo lo que sea romper con un hombre, me parece bien, la que pueda dejar al marido o al novios», respondió sin pelos en la lengua como acostumbra. Y no se quedó ahí: «Y ya si puedes hacerte lesbiana…». Unas palabras que no han pasado desapercibidas. «Pero hay gente a la que les gusta estar en pareja», le replicó la reportera. «Pues que les aproveche», contestó con sorna.

Acto seguido, Samantha Hudson matizó sus palabras y aseguró que a ella también es «romántica». Para concluir, la joven lanzó un valioso consejo a modo de reflexión a Chenoa: «Espero que haya habido una ruptura a mejor, a veces las cosas hay que dejarlas ir».