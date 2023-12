A Ana Guerra le preguntan por la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra y su reacción sorprende

Ana Guerra está atravesando por un excelente momento tanto personal como profesional. A punto de sacar su nuevo trabajo discográfico, está en plenos preparativos de su boda con Víctor Elías, a la que están invitados todos sus excompañeros de ‘OT 2017’, incluida Aitana. Y es que, aunque en estos momentos ambas no tienen relación, en sus inicios en el mundo de la música fueron muy amigas.

Por eso, los periodistas han querido conocer la opinión de Ana Guerra a la ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra, una de las parejas más queridas de la industria musical. Tras semanas de rumores, era el colombiano el que daba un paso al frente y comunicaba públicamente su ruptura con la catalana, aunque reconocía que seguían siendo grandes amigos.

«En este momento los dos estamos solteros, andamos viviendo cada quien su propio camino. Vivimos una historia muy bonita este año. Somos y seremos grandes amigos de la vida», aseguró Yatra a los medios de comunicación. Por su parte, Aitana, que en ese momento se encontraba en Perú con su gira ‘Alpha Tour’, siguió en la misma línea que su expareja, y reconoció abiertamente que «somos súper amigos, nos seguiremos llevando súper bien».

El consejo de Ana Guerra a Aitana tras su ruptura con Sebastián Yatra

Semanas después de confirmarse la ruptura, ha sido Ana Guerra la que ha reaccionado, visiblemente sorprendida, a esta noticia. «¿De verdad? Vaya por Dios. No sabía nada», admitía abiertamente la canaria ante las cámaras de Europa Press tras posar en el photocall de la Gala Benéfica de Spotify. Una reacción bastante sorprendente, ya que esa separación ha sido muy sonada y ha copado un sinfín de titulares.

Acto seguido, los periodistas que cubrían el acto le contaron que, tras su ruptura con Yatra, Aitana reconocía que «lloraba bailando». A raíz de esto, su excompañera de ‘OT’ no ha dudado en darle un consejo para afrontar mejor su separación: «Al final, la música, para todos los que nos dedicamos a esto, es terapéutica, tanto en llorar como en disfrutarla».

Por su parte, ella ha vuelto a mostrarse muy ilusionada por su próxima boda con Víctor Elías, al que considera el hombre de su vida. Y ha desvelado que, aunque ya tienen algunas ideas de cómo será la celebración, todavía no hay nada seguro sobre la mesa.

Por otro lado, Ana Guerra también ha confesado no estar siguiendo la nueva edición de ‘Operación Triunfo’, que se emite cada lunes en Prime Video: «Me remueve demasiado. Me remueve un montón de sentimientos, de emociones, de nostalgia y prefiero estarme tranquilita. No me siento preparada para verlo».

La cantante ya ha lanzado su nuevo single, ‘No me sabe a nada’, donde rinde homenaje a sus seguidores más fieles. Este próximo viernes, 15 de diciembre, sacará el EP ‘Érase una vez’, donde habla de su futuro marido. «Se viene un final de año movidito», reconoce. Y anuncia, muy ilusionada, que «sacaré la siguiente al principio del próximo año, todo lo que queda, como para terminar el puzzle para podernos ir de gira».