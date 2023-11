Una reportera de ‘Informativos Telecinco’ da plantón a Isabel Jiménez y abandona el directo

Teresa Fernández Cuesta, veterana redactora y reportera de ‘Informativos Telecinco‘ ha tenido que abortar su conexión en directo con Isabel Jiménez este lunes por un repentino contratiempo. La periodista se encontraba frente a la sede del PP en Génova para informar de los nuevos movimientos de la formación contra la ley de amnistía y, en mitad de su crónica, se ha visto obligada a retirarse del plano.

«La ofensiva contra la ley de amnistía desde la oposición será total. El PP está dispuesto a ir hasta el final política, social y judicialmente y hoy ha dado un paso más. Feijóo anuncia que los populares van a convocar protestas contra la amnistía por todo el país», ha introducido la presentadora Isabel Jiménez.

«Próximo domingo, 12 de noviembre, a las doce del mediodía, en todas las capitales de provincia. El Partido Popular redobla su batalla contra la amnistía y dice…», ha comenzado explicando con normalidad Teresa Fernández Cuesta, hasta que súbitamente ha tenido que parar al empezar a quedarse sin voz.

«Perdón, perdón, me estoy quedando sin voz, no puedo hablar«, ha comunicado en pleno directo mientras ponía caras de lamentación y se llevaba la mano al pecho en señal de disculpa. Y, ante la imposibilidad de retomar la alocución, la reportera de ‘Informativos Telecinco’ no ha podido hacer otra cosa que abandonar el plano muy angustiada y finiquitar ese directo.

Teresa Fernández Cuesta no puede seguir en ‘Informativos Telecinco’

Por su parte, los realizadores de los informativos de Telecinco han reaccionado con solvencia al cortar la señal rápidamente y, en su lugar, emitir un total de Feijóo en el que decía lo siguiente: «Os puedo asegurar primero que vamos a seguir, segundo que no nos van a silenciar, tercero que no nos van a callar y cuarto que no nos van a parar. Vamos a seguir trabajando por el Estado de Derecho en España ante todas las instancias y en todos los ámbitos».