Un trabajador de Sonsoles revela su vínculo con Rafael Amargo y su estado en prisión: «Está enfermo»

El programa de ‘Y ahora Sonsoles’ de este viernes contó con una exclusiva inesperada. Cuando Sonsoles Ónega se disponía a repasar la última hora de Rafael Amargo en la cárcel, un miembro de su equipo quiso ofrecer detalles inéditos. Se trata de Miguel Ángel, hermano del bailaor, que forma parte del equipo de realización del programa de Antena 3. El miembro del equipo se pronunció por primera vez para revelar importantes detalles sobre el estado de salud de su hermano en la cárcel.

Rafael Amargo ingresó en prisión el pasado 2 de noviembre por un delito de tráfico de drogas. Las autoridades ordenaron su ingreso en la cárcel de Soto del Real por «riesgo de fuga». Desde entonces, programas como ‘Y ahora Sonsoles’ han seguido desde cerca la estancia del polémico bailaor en prisión. Este viernes, Miguel Ángel, el hermano del bailaor, se animó a hablar por primera vez con la presentadora del programa sobre este asunto.

La última hora de Rafael Amargo

Sonsoles aseguró que, hasta hace unos días, no tenía ni idea de la relación de su operario de cámara con Rafael Amargo. Su hermano, aseguró que ha vivido las últimas semanas con impotencia por trabajar en el programa y no poder decir nada para ayudar a su hermano. «Creo que está bien, porque no hemos hablado ni hemos acudido a la cárcel a verle todavía«, explicó el miembro del equipo de ‘Y ahora Sonsoles’.

Sonsoles Ónega y el hermano de Rafael Amargo en ‘Y ahora Sonsoles’

«Mi madre y mi padre, que son octogenarios, no tienen ganas de verle allí, porque han visto cómo ha ido pasando el tiempo hasta llegar aquí, y nos duele mucho porque hemos hecho mucho para que no se vea ahí, y lo hemos tratado de ayudar, pero no ha querido«, aseguró Miguel Angel. Fue entonces cuando la presentadora le preguntó «qué demonios» había pasado con su hermano para llegar hasta el extremo de la cárcel.

«No sé, porque no es una mala persona, y lo pueden decir todos los colaboradores que le conocen, puede tener sus altos y sus bajos como cualquiera, pero no es mala gente, él no tiene mal corazón», explicó el operario a Sonsoles. El hermano de Rafael Amargo asegura que «ha ido decayendo, entrando en caminos que no debía», hasta llegar al punto de prisión.

Miguel Ángel, resignado tras las declaraciones en exclusiva sobre su hermano, se sinceró con Sonsoles. «Nosotros podemos aconsejarle, podemos tirar de él, pero si él no quiere, no hay manera», sentenció el operario de cámara. Tras agradecer al abogado del artista, Jaime Caballero, por su labor todos estos meses la entrevista concluyó.