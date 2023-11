Sonsoles Ónega no puede seguir en su programa de Antena 3 tras lo que vive en directo

Sonsoles Ónega ha vivido este jueves un momento muy complicado en pleno directo en ‘Y ahora Sonsoles’ al entrevistar a Antonio, un joven de 14 años que lleva sufriendo bullying desde los 6 años y a su madre María, que le han contado todo lo que vive el joven padeciendo desde hace más de 10 años.

«Empezó en primero de primaria, yo era muy cortado y empezaron a insultarme, se subían encima de mi barriga, jugaban con mis gafas, me quitaban la botella de agua y me han llegado a pegar profesores», relataba el joven. «¿A pegar profesores?», preguntaba Sonsoles muy extrañada. «Si, un profesor de francés me pegó con la regla en el culo», le contaba Antonio.

«¿Y te encerraban en el baño he leído? ¿Qué eran niños más mayores o de tu edad?», preguntaba Sonsoles Ónega. Pero Antonio volvía a sorprender al asegurar que eso fue su profesora de infantil. «Decía que era tonto», le contaba el joven a la presentadora.

Tras ello, Sonsoles ha querido indagar más y preguntarle a Antonio si tenía amigos en el colegio y si le costaba hacer amigos. «No querían acercarse a mí, decían que daba asco y que olía mal», le contaba el joven. «¿Nadie te apoyaba en el cole?», insistía Ónega a lo que él respondía que no, que ni los profesores.

Después era María, la madre de Antonio la que explicaba el tormento que ha vivido su hijo desde los 6 años. Al escuchar a su madre, el joven de 14 años se venía abajo. «Antonio, ¿tú sabes que lo que estás haciendo es la repera?», le preguntaba Sonsoles Ónega alabando su actitud de denunciar el acoso sufrido y lo que podía ayudar a otros niños que lo sufren y a sus familias.

Sonsoles Ónega se derrumba en ‘Y ahora Sonsoles’ por el duro testimonio que escucha

Lejos de quedarse ahí, María relataba el momento en el que yendo en coche su hijo estuvo a punto de tirarse en marcha porque no quería ir más al colegio. «De buenas a primeras abrió la puerta y el padre frenó. La suerte es que detrás no venía ningún coche, si hubiera venido hubiéramos provocado un accidente», relataba María. «¿Antonio te quisiste tirar de un coche en marcha?», repreguntaba Sonsoles al joven que asentía.

«¿Te quitaba las ganas de vivir el cole que es donde quieren ir los niños a vivir su infancia?», insistía la presentadora. «Sí, me intenté suicidar muchas veces», aseveraba Antonio. Al escucharle decir eso, Sonsoles Ónega se derrumbaba completamente teniendo que taparse con los folios para tratar de recomponerse y poder seguir con el programa.

«El problema Sonsoles es que nos ponen a las madres de que estamos locas y nos lo inventamos todo. Un niño puede mentir en un tiempo chiquito pero no en tanto tiempo», le confesaba María entre lágrimas. «Nadie nos creía», añadía la madre de Antonio.