Miguel Lago la lía con su incendiario pronunciamiento sobre la jura de Leonor ante Motos

Este martes, 31 de octubre, la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’ se ha centrado, principalmente, en la jura de Constitución de la princesa Leonor. Miguel Lago, Rubén Amón, Juan del Val y María Dabán han debatido, junto a Pablo Motos, sobre todo cuanto ha acontecido esa mañana en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Palacio Real.

Todos los colaboradores han querido dar su opinión al respecto. En el caso de Miguel Lago, el cómico se ha mostrado demoledor con los partidos políticos que no han asistido al Congreso, por ser contrarios a la monarquía. «Claro como sabéis que voy a decir una chorrada», decía entre risas el también colaborador de ‘Y ahora, Sonsoles’, cuando Pablo Motos le daba paso.

«A mí me parece alucinante que puedas faltar a tu puesto de trabajo por tu ideología. Yo soy indepe, soy republicano, entonces me voy a coger unos días y no voy a ir. Porque eso no se puede hacer en ningún curro», criticó Miguel Lago.

Cabe recordar que los partidos que dieron plantón a la princesa fueron los independentistas catalanes, Junts y ERC, así como los dos partidos vascos, el PNV y Bildu. Además, tampoco asistieron los ministros en funciones Alberto Garzón, Irene Montero e Ione Belarra.

Miguel Lago, muy duro con los políticos que no han asistido al Congreso

Pero Miguel Lago no se ha quedado ahí y ha continuado con su alegato: «Hoy que ha jurado la Constitución la princesa Leonor el señor de la gasolinera no le ha podido decir a su jefe ‘mira soy republicano y no voy a venir’. Pero ellos pueden permitirse este derecho y luego siguen cobrando la nómina».

Y ha concluido bromeando con una anécdota personal: «Esto me recuerda a mis hijos. Todas las noches mis hijos mayores tienen que recoger la cocina, entonces se comportan como diputados indepes, se inventan cualquier cosa para no hacerlo». «Y al final recoge todo, el pueblo español», ha sentenciado, entre risas, Miguel Lago.