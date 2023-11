Los dos duros calificativos con los que Alba Carrillo sentencia la nueva Mediaset

Alba Carrillo se sentó hace unos días con el equipo de 20 minutos para hablar sobre su primer libro ‘Lista para la vida’. Pero la que un día fue colaboradora de Telecinco no pudo obviar la gran pregunta de la entrevista. ¿Qué opina ella sobre la nueva Mediaset?. La respuesta de la exmodelo fue clara y no dudo en cargar contra los nuevos programas de la cadena.

Desde su desaparición del universo Telecinco han sido muchas las ocasiones en las que Alba Carrillo ha decidido hablar sobre su experiencia en la cadena y lo que hay detrás. Hace unos meses, en el primer episodio de su espacio en Twitch, ya cargó contra los altos mandos de Mediaset y contra Ana Rosa. Incluso llegó a desvelar el ganador de un reality meses antes de su emisión. Pero en su última entrevista, la excolaboradora ha sido más clara aún.

En mitad de la entrevista, cuando era preguntada por la programación actual de Mediaset, la que fuera modelo recordaba su despido. «Prescinden de ella porque es muy conflictiva… yo he sido conflictiva, pero me he leído algún libro«, espetó Alba Carrillo a su entrevistador, burlándose del nivel de los nuevos colaboradores de la cadena. «Yo no digo trasjiversar», aclaró.

La dura crítica de Alba Carrillo a Mediaset

Alba Carrillo en ‘Ya es mediodía’.

«El entretenimiento tiene que ser humor, diversión y ahora es soporífero, es mortal», sentenció la exconcursante de ‘GH VIP’, que hacía así referencia a todos los nuevos espacios de Mediaset que han ocupado el hueco de ‘Sálvame’ como ‘TardeAR’ así como otros programas como ‘Fiesta’. «Lo de confundir blanco con aburrido...» , expresó Carrillo, muy crítica sobre los cambios de la cadena.

«Yo he sido consumidora de Telecinco incluso cuando no trabajaba ahí y ahora mismo no hay quien lo vea», aclaró la entrevistada para terminar de cargar con la que un día fue su casa televisiva. Alba Carrillo no tiene duda en que la nueva línea editorial de Mediaset es «mortal» y se aleja de su concepción de entretenimiento. Una teoría que podría ser fácilmente respaldada por los datos de audiencia de Telecinco de los últimos meses.

La excolaboradora está ‘lista para la vida’

Si bien Mediaset ha sido su casa durante años, ya nada queda de la que fue colaboradora de ‘Hable con ella’, ‘Ya es mediodía’, ‘Sálvame’ o ‘Fiesta’. Desde la pasada primavera, cuando fue apartada de la cadena, se ha centrado en su libro ‘Lista para la vida’. Con este primer libro, en el que repasa toda su vida, Alba Carrillo pretende demostrar todo lo que hay en ella, sin prejuicios.

Recordemos que la exmodelo ha interpuesto una demanda a Mediaset, a la productora Unicorn Content y a La Fábrica de la Tele por despido improcedente aunque recientemente abría la puerta a su vuelta con alguna que otra condición.