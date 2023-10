Alba Carrillo declara volver a Mediaset tras su despido bajo esta sorprendente condición

Alba Carrillo no está siguiendo ‘GH VIP’ ni ningún programa que tenga que ver con Telecinco como así se prometió tras su salida de Mediaset. Sin embargo, se ha enterado de que Marta Castro está nominada y ha utilizado sus redes sociales y el tirón que tiene en ellas para pedir el voto contra Naomi y que sea ella la expulsada.

«Al parecer Marta está nominada, no lo sé porque no veo esa cadena, pero quiero pediros que votéis a Naomi, vamos a salvar a Marta, tiene que ganar mucho dinerito para su niño», ha apelado la modelo al tiempo que ha tratado de frenar a los fans de Adara que van contra Marta por ser la actual pareja de Rodri Fuertes. «Adara no tiene ningún problema con ella, la entiende como cualquier madre que ha tenido que ir a un reality a trabajar. No hagáis guerras donde no las hay», ha instado.

Por otro lado, Alba Carrillo considera que en un duelo frente a Naomi, debe ser Marta Castro la salvada. «Naomi ha entrado después y eso es una cosa que me parece fatal. En los realities hay que entrar desde el principio. No se debería permitir. Lo fundamental es el aislamiento porque se utiliza información desde fuera y eso es terrible. El programa este (‘GH VIP’), como siempre, depende de qué cosas consienta. Es muy de su estilo, pero, claro, luego la gente no lo ve porque no queremos mentiras», ha criticado. «No se puede ir con esa altivez, cuidado con la falta de humildad que se paga», ha advertido a Naomi.

No obstante, las palabras más sorprendentes del alegato han llegado cuando Alba Carrillo ha declarado que está dispuesta a volver a Mediaset bajo una condición: «Si Marta llega a la final, me voy con una pancarta a la puerta de Mediaset y, si no me echan, me quedo de público para darle un abrazo. Fijaos hasta donde puedo llegar».

De este modo, queda clara la defensa a ultranza de la excolaboradora de televisión hacia la concursante de ‘GH VIP‘. «Marta habrá medido la pata con algunas cosas como es normal», ha justificado. «24 horas al día con un foco es muy difícil. Los que hemos estado en un reality hemos dicho alguna cosa que no debemos o alguna cosa que se ha malinterpretado. Si nos siguiera una cámara 24 horas al día no pasaríamos la prueba del algodón. No seáis injustos. Leo cosas sobre Marta que digo ‘pero esto qué es’. Somos seres humanos y nos equivocamos», argumenta.

Sin embargo, esa vuelta de Alba Carrillo a las instalaciones de Mediaset y la salvación de Marta Castro es un escenario que está muy lejos de producirse, pues la empresaria será expulsada fulminantemente esta semana con un previsible alto porcentaje. Los espectadores no la quieren dentro de Guadalix.