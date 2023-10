Alba Carrillo desentraña de dónde vino la orden de despido en la productora de Ana Rosa

Alba Carrillo ha vuelto a hablar de la forma más clara, como ella sabe. En este caso, no ha concedido una entrevista, sino que se ha sincerado sobre su inesperado y polémico despido de Mediaset en su nuevo libro «Lista para la vida». Lo cierto es que la modelo era una de las colaboradoras estrella de Telecinco y, de un día para otro, decidieron que no debía pisar más un plató.

Sobre su despido ha escrito Alba Carrillo. Ya en su día señaló a la directiva de Telecinco y ahora la colaboradora reconoce que no le sentó nada bien la noticia y que sufrió muchísimo. «El día de la noticia del aparente despido me fui a dormir exhausta de tanto llorar y de ponderar la injusticia», ha contado.

Alba Carrillo no se ha cortado en desvelar lo que hay detrás de su cese, y lo ha hecho señalando directamente a Ana Rosa Quintana, la productora que preside (Unicorn) y hasta atacando a rostros como Alessandro Lequio: «La cadena había pedido a la productora que se deshiciese de mí en nombre de ellos. Me dijeron ‘la cadena quiere caras nuevas’. ¿Me puedo reír? ¿El noble italiano, la gallega sevillana y todos esos son caras nuevas?». «Lo sé, no hice madrina de mi hijo a la dueña de la productora, pero eso no me convierte en una cara antigua», añade en lo que es un dardazo a Ana Rosa.

Alba Carrillo: «Me lo han hecho saber de la forma más vergonzosa posible»

Además, ha dejado claro que todo lo que está sucediendo en Mediaset es por los cambios de jefes que ha habido: «En la antigua cadena gloriosa -ahora triste- han cambiado a algunos jefes -o jefas- que no me soportan debido a temas personales conmigo y con mi madre; y me lo han hecho saber de la forma más vergonzosa posible, para ellos, no para mí, castigándome con el pan de mi hijo». Eso sí, les ha advertido: «Tranquilos, arrieritos somos -aunque tú ahora seas arriera con título- y en el camino nos encontraremos».

Por otro lado, Alba Carrillo también ha tenido unas palabras para ‘Sálvame’: «Puedo decir que he conocido lo peor y lo mejor de la televisión, y en parte se debe a que he conocido ‘Sálvame’. Como una encarnación del ser humano, ‘Sálvame’ era capaz de lo mejor y lo peor. Había momentos terribles, malísimos y sumamente hirientes, pero también había momentos de auténtica maravilla, risas, ingenio, locuras y transgresión».