Alba Carrillo señala a la directiva que está detrás de su despido de Mediaset: «Nos tenía asco»

Alba Carrillo ya no se calla nada. Después de que en Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana no la renovaran su contrato y desapareciera de Telecinco; la que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía’ optó por el silencio. Pero ahora ya no puede más y ha aprovechado la victoria judicial de su madre Lucía Pariente para atacar directamente a una directiva de Mediaset.

Así, después de atacar directamente al hijo de Ana Rosa Quintana la semana pasada por la fiesta de la productora; y de dar la cara por Asraf lanzando un dardazo a Mediaset; Alba también ha aprovechado para celebrar y anunciar a sus seguidores el juicio que ha ganado su madre a la que fuera directora de ‘Secret Story’.

«Estoy muy contenta porque hemos tenido que escuchar que habíamos perdido cosas que no habíamos perdido. Hemos tenido que escuchar falsedades, vilipendios, pero hemos estado calladas y hemos recurrido a la justicia, siempre por la vía legal, que no es un plató de televisión, las cosas salen como tienen que salir», recalca Alba Carrillo en uno de sus storys haciendo alusión al juicio que en su día perdió Lucía Pariente con Jorge Javier Vázquez acusándole de acoso.

Pero Alba Carrillo va mucho más allá al señalar a una directiva a la que apoda como «whispers», es decir susurros en inglés. «Hay una mujer que es mala como el demonio y está dentro de la oreja de algunas personas. Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mi», explica Alba refiriéndose a María Zambrano, la directora de ‘Secret Story’ y que estaría según ella detrás de todo lo que les dijo Jorge Javier tanto a Alba como a Lucía Pariente en la final del reality.

Y como ya no tiene miedo de nada y no tiene pelos en la lengua, Alba Carrillo se atreve a señalar a dicha directiva de estar detrás de su despido. «Nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Y resulta que la han dado un título a esta persona. Pongamos que ha pasado a directora de entretenimiento. Ocurre eso y a los pocos días me mandan a mi casa. Pero no pasa nada, porque la justicia es lenta y es segura», sentencia.

Lucía Pariente gana el juicio contra María Zambrano y Zeppelin por lo que pasó esta noche y habla de su despido de T5 #FiestaT5 pic.twitter.com/2ShbXzES7p — Luisito De Adara 💜✈️. (@suexcunmolinero) June 3, 2023

En este sentido, cabe recordar que María Zambrano abandonó Zeppelin TV, la productora de ‘GH’ y ‘Secret Story’ y fichó por Mediaset España como nueva directora de formatos de reality y dating pasando a formar parte del equipo liderado por Jaime Guerra como director de producción de contenidos.