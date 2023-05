Alba Carrillo se suelta la lengua con este hachazo a Ana Rosa que no tiene desperdicio

Si algo caracteriza a Alba Carrillo es el no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Y así lo ha vuelto a demostrar a raíz de la fiesta que todos los años por estas fechas organiza la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, en la que hasta hace poco ella también trabajaba.

Hay que recordar que durante la anterior celebración, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, se viralizó un vídeo en el que aparecía Alba Carrillo muy acaramelada junto a su entonces compañero de ‘Ya es mediodía‘ Jorge Pérez. Lo que pasó después ya es historia. La relación entre ambos se rompía después de que la colaboradora asegura que entre ella y el exguardia civil había habido más que palabras. Y que incluso acabaron la noche juntos en casa de Marta López. Algo que él negó categóricamente.

El dardo de Alba Carrillo tras la fiesta de la productora de Ana Rosa Quintana

De ahí la pulla que la excolaboradora de Telecinco ha dejado en una fotografía de Instagram publicada por Cristina Tárrega en la que aparece ésta junto a Ana Rosa Quintana durante la fiesta. «¿No se ha grabado a nadie esta vez? Vaya, siempre falto a lo bueno», escribía Alba Carrillo con ironía. El zasca de la hija de Lucía Pariente no pasaba desapercibido, y algunos de sus seguidores reaccionaban con comentarios del tipo: «Qué grande eres»; o «Qué risa, qué pena».

La fiesta de verano de la productora Unicorn ha vuelto a reunir a muchos rostros conocidos. Entre otros, Emma García, Alejandra Rubio, Joaquín Prat y la mismísima Ana Rosa Quintana, ya muy recuperada del cáncer de mama que le fue diagnosticado hace casi dos años.

La polémica fiesta navideña de Unicorn

Sin embargo, esta fiesta no ha sido tan sonada como la de las navidades, cuando Alba Carrillo protagonizó unas imágenes muy comprometidas junto a Jorge Pérez. La colaboradora incluso se hizo un ‘Deluxe’ para contar todos los detalles de aquella noche. «Él estaba jugando a un juego. Mientras me tocaba el culo, le daba la mano a otra chica», aseguró.

Por su parte, el ganador de ‘Supervivientes 2020’ se alejó un tiempo del foco mediático para intentar recuperar la confianza de su mujer, Alicia Peña. Su reaparición televisiva fue en el programa ‘Déjate querer’, con Paz Padilla, donde negó haber mantenido un affaire con Alba Carrillo: «Se han contado muchas cosas que no coinciden con lo que pasó y ha causado un daño en mi familia, en mí y mi mujer».

«He llorado muchas veces porque te sientes impotente, se está destruyendo tu vida. Hay unas imágenes, me responsabilizo de una situación que me hubiese correspondido a mí parar. El problema viene que luego se han dicho cosas que no sucedieron», aseguró en aquel momento Jorge Pérez.