El dardazo de Alba Carrillo a Feliciano López tras ser desenmascarado en ‘Mask Singer’

Este miércoles, Antena 3 emitía la tercera gala de ‘Mask singer 3‘ con la llegada de dos nuevas máscaras y dos desenmascaramientos: los de Tigre y Esqueleto, o lo que es lo mismo El Rubius y Feliciano López. Algo sobre lo que se ha manifestado Alba Carrillo en su cuenta de Instagram.

Y es que sin duda, tras descubrir que debajo de Esqueleto se encontraba Feliciano López, eran muchos los que se acordaban de la que fue su ex-pareja y sobre qué opinaría ella del salto del tenista a la televisión en el programa de Antena 3.

Ahora que está alejada de la televisión tras no renovar su contrato con Unicorn Content y dejar de aparecer en ‘Ya es mediodía’, Alba Carrillo no se ha cortado nada en hablar de la cadena que fue su competencia. Así, la modelo no ha dudado en decir lo que piensa del paso de Feliciano López por ‘Mask singer’.

«Me estáis preguntando mucho por si ayer vi a mi ex marido en ‘Mask singer’. Tengo que reconocer, que antes no podía por razones obvias, pero me encanta ‘Mask singer’ siempre lo he visto y ayer lo vi», empieza diciendo Alba Carrillo en uno de sus storys de Instagram.

Tras ello, Alba Carrillo deja claro que ella no sabía nada de la participación de su ex en el programa presentado por Arturo Valls pues no tiene relación ni con él ni con nadie de la familia. «No sabía que iba a ir. Muchos estáis diciendo que si colgué por la mañana un esqueleto, pero no tengo trato con él», aclara.

Pero Alba ha sorprendido con su valoración de la actuación de Feliciano López. Y es que después de años tirando por tierra su imagen, ahora reconoce que le gustó. «Mi opinión sobre su espectáculo es que me gustó», asegura de primeras.

«Me pareció lo más divertido que le he visto nunca a la criatura… Debió hacer un esfuerzo sobrehumano, no debió dormir ni nada el día antes», prosigue diciendo con cierta sorna. Pese a todo insiste en que «lo hizo bien, las cosas como son».

”Para ser un deportista que no ha cantado en la vida ni ha hecho cosas, le vi divertido. Es verdad que no me gustó el hecho de que dijera muchas palabrotas. Pero se lo vamos a perdonar por esta vez», agrega Alba Carrillo sobre la actitud de Feliciano tras desenmascararse. Y es que justo después de quitarse la máscara espetó un «Javi, ¡cabrón!» dirigiéndose a Javier Calvo después de adivinar su identidad.

Alba Carrillo y Feliciano López, ¿compañeros?

Pero además, Alba Carrillo se atreve a hablar del posible futuro de Feliciano López en televisión tras su paso por ‘Mask singer’. No hay que olvidar que el tenista ya debutó como participante en ‘El círculo de los famosos’ en Antena 3. «Me gusta su reconversión de extenista a personaje de la televisión. ¿A que al final acabamos trabajando juntos?«, añade con ironía.

Por último, Alba aprovecha para mostrarse fan de Javier Calvo y Javier Ambrossi y también de Ana Obregón. «Me parecen la leche», comenta sobre el trabajo de Los Javis. Mientras que sobre la actriz y presentadora reconoce que «me encanta».