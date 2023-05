‘Mask Singer’ causa sensación con su último desenmascarado: todos piensan en Alba Carrillo

Si hay un programa que hace jugar al espectador desde casa es ‘Mask singer: adivina quién canta’. Y es que el espacio presentado por Arturo Valls permite al público intentar descubrir qué famoso se encuentra debajo de cada máscara. Y eso es lo que ha hecho este miércoles con Tigre. No tanto con

Después de cuatro desenmascaramientos que sorprendían a todos pues nadie (o apenas nadie) había apostado por ellos, este miércoles la audiencia si que descubría quién era el rostro que se encontraba debajo de Tigre después de escucharle cantar «Todo de ti» de Rauw Alejandro.

Así, la audiencia de ‘Mask singer’ adivinaba que Tigre era el streamer El Rubius. Un acierto con el que metía un gol a los investigadores que apostaban por Omar Montes en el caso de Los Javis y de Mónica Naranjo mientras que Ana Obregón optaba por Ricky Rubio.

Esqueleto, segundo desenmascarado

Tras descubrir a El Rubius, tocaba un segundo desenmascaramiento. En el segundo truelo de la noche se enfrentaban Caballito de Mar, Esqueleto y la otra máscara recién incorporada al programa, Gallo. Mientras la primera cantaba ‘Don’t start me now’ de Dua Lipa, Esqueleto optaba por «Loco» de Justin Quiles, Chimbala, Zion & Lennox y Gallo por su parte cantaba por Rod Stewart.

Finalmente, la máscara que tenía que desenmascararse era Esqueleto. Antes de descubrir quién estaba debajo, los investigadores lanzaban su última intuición: Feliciano López (Javier Calvo), Manolo Lama (Javier Ambrossi), Carlos Moyá (Ana Obregón) y Mónica Naranjo (Rafa Nadal). Y uno de ellos acertó pues Esqueleto era… FELICIANO LÓPEZ.

Todo el público se acuerda de Alba Carrillo en ‘Mask singer’

Al descubrirse su identidad, eran muchos los que no dudaban en acordarse de su ex. O lo que es lo mismo, Alba Carrillo. Y es que la modelo y ex-colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no ha parado de hablar de su relación con el tenista.

