Laura Bozzo no calla más y se atreve a decir lo que nadie de José Antonio Avilés y ‘GH VIP’

José Antonio Avilés y Laura Bozzo son enemigos irreconciliables y como prueba sus últimas disputas vividas en la casa de ‘GH VIP‘. Los dos concursantes se han envuelto en numerosas discusiones. Éstas han provocado incluso la expulsión disciplinaria de dos de sus compañeros: Álex Caniggia y Gustavo Guillermo.

Al parecer, todo comenzó tras un reproche de Avilés a Laura Bozzo. Rápidamente los dos concursantes hicieron gala de su gran temperamento, lo que provocó que los dos expulsados tuvieran que intervenir. Tras conocer la determinación de la organización de ‘GH VIP’ sobre sus compañeros, los reproches entre Laura Bozzo y Avilés han vuelto a florecer con aún más intensidad.

«Y Avilés, que es el causante de todo, no, que él es el intocable», ha espetado Laura Bozzo en el salón nada más enterarse de la decisión de la organización. En ese mismo instante, el Súper ha intercedido por Avilés cortando en seco a la concursante: «Por favor, no entremos en este momento que estamos todos con el espíritu exaltado. Todos veníamos a hacer un programa de televisión de convivencia. Un concurso que no se nos tiene que ir de las manos y esta noche se nos ha ido».

Por su parte, Avilés se defendía diciendo: «Esta señora ha echado a los perros a la gente como hace siempre. A mí no me culpes de por qué se expulsa a la gente. Yo lo que quiero es tener la tranquilidad de que nadie piensa que soy el causante de nada. Yo es que no he hecho nada… Yo no he tocado a nadie».

El tremendo retrato de Laura Bozzo a Avilés

Las críticas de Bozzo a José Antonio Avilés no han cesado. «Nos han destrozado todo», se lamentaba Laura entre lágrimas cuando Carmen Alcayde ha entrado para recordarle: «Ha sido culpa de Avilés». Lejos de quedarse callada, la concursante añadía: «Avilés saca lo peor de cada persona. Sacó de Álex un genio que a lo mejor él tenía dentro».

También Laura ha comentado: «Desde que trajeron ustedes a Avilés esto se fue a la mierda. Nunca me había topado con un ser humano tan falto absoluto de moral y de todo. Ese índice de maldad, cinismo y repugnante».

El reproche de Álex Caniggia a la organización de ‘GH VIP’

Un argumento que también ha resonado en plató donde Álex Caniggia ha reaparecido para apuntar: «Todo empezó por Avilés que siempre viene y mete mierda, siempre». En la misma línea, el exconcursante le ha mandado un recado a la organización de ‘GH VIP’: «También tendría que expulsar a Avilés».