Laura Bozzo cuestiona la veracidad de las votaciones en ‘GH VIP’ con lo que llega a insinuar

Laura Bozzo no deja a nadie indiferente. Durante su paso por ‘GH VIP‘, la peruana ha dado infinidad de momentazos que la audiencia ha aplaudido y reído. De hecho, Bozzo se había convertido en una de las concursantes clave de la casa. Sin embargo, eso parece que ha cambiado puesto que Laura resultó nominada hace casi una semana y, lejos de salvarse como en anteriores ocasiones, aún hoy continúa en el televoto.

Una situación que ha provocado nerviosismo dentro de la casa de Guadalix. Tanto es así que la propia Laura compartía su inquietud al ver como la audiencia optaba por salvar antes a Michael Terlizzi que a ella. En concreto, la todavía concursante ha declarado: «Yo ya sé de qué va este juego. Qué raro me parece que toda la gente me quiera y de repente todo el mundo me odio».

Lejos de quedarse callada, Laura Bozzo ha amagado incluso con abandonar durante la emisión del ‘Última hora’. «Yo no tengo problema, agarro mis maletas que ya están listas y me voy ahora mismo. Hablo con el Súper y se acabó. De lo que yo sé de televisión esto no lo entiendo. Prefiero retirarme. Me paro y me retiro, listo», ha confesado.

Poco después, la concursante volvía a insistir: «No me interesa, yo vine, di lo mejor de mí, me divertí, lo pasé increíble. Mi sueño era conquistar a la gente, era unr eto para mí, pero tengo muchas posibilidades fuera de hacer muchas cosas y creo que ya llega un momento en el que veo cosas que no me convencen y tal vez no sea la persona indicada para este juego que ya se sabe además quien va a ganar».

Por su parte, Lara Álvarez ha apelado a la tranquilidad y les ha emplazado a la expulsión del jueves: «Esperemos al jueves, sigamos disfrutando de esta experiencia única que es ‘Gran Hermano’ y, de verdad, no hay todavía nada decidido. Lo único seguro es que el jueves uno de los dos abandonará la casa y hay que disfrutarlo».