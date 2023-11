La ingeniosa indirecta directísima del Gran Wyoming a Ana Rosa: «Ahora tardear es…»

El programa de este miércoles de ‘El Intermedio’ volvió al epicentro de las manifestaciones de la calle Ferraz. Su conductor, El Gran Wyoming, aprovechó el inicio del programa para reflexionar sobre lo que está ocurriendo frente a la sede del PSOE. Fue entonces, recordando lo que vivió el reportero de La Sexta Noticias, Javier Bastida, cuando el presentador lanzó una pulla indirecta a Ana Rosa Quintana.

«La ultraderecha en el Gobierno es como una flauta dulce en una clase de Primaria: no puede salir nada bueno de ahí», expresó el comunicador. Se refirió así a la actitud de Santiago Abascal ante los acontecimientos en Ferraz. «Debería estar alejado de cualquier responsabilidad pública», añadió Wyoming para terminar de cargar.

Javier Bastida conectó de nuevo en directo para contar lo vivido durante estos días en las inmediaciones como reportero del programa. El periodista de La Sexta Noticias sufrió acoso en sus conexiones por parte de un grupo de manifestantes que lo agarraron e increparon. «Tenemos una bandera con el pollo franquista que lo han tenido que recortar.» reveló el reportero, que compartía su experiencia con El Gran Wyoming.

👉 Conectamos con @javimaba en la calle Ferraz



"Tenemos una bandera con el pollo franquista que lo han tenido que recortar", nos cuenta. "Quieren dar la apariencia de que no hacen alusiones al franquismo"



— El Intermedio (@El_Intermedio) November 8, 2023

«Quieren dar apariencia de que no hacen alusiones al franquismo», insistió Bastida sobre el perfil de los manifestantes en la calle madrileña. Justo después de despedir al reportero y devolver la conexión a plató, el presentador decidió propinar un ‘zasca’ a una de sus competidoras, de la manera más original e inesperada posible.

La indirecta del Gran Wyoming a Ana Rosa

El Gran Wyoming se despedía con una indirecta al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. El presentador utilizó un juego de palabras con ‘TardeAR’ para burlarse de la comunicadora. «Ahora tardear no es solo irse de cañitas si no ir a dar cañita y es muy decepcionante porque ahí no dan tapas, solo dan la turra», explicó el comunicador.

Un mensaje con varias interpretaciones, cargado de la dosis de comedia y picardía habitual en El Gran Wyoming. Puede que en un primer momento parezca un comentario dirigido únicamente a los manifestantes de Ferraz, pero si se le da una segunda lectura, los dobles sentidos están más que claros. Parece que el presentador tiene muy clara su opinión sobre el magacín de Ana Rosa Quintana.