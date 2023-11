Kiko Hernández da esperanzas con estas palabras ante una vuelta de ‘Sálvame’ a Telecinco

Kiko Hernández ha sido uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ que participa en ‘Sálvese quien pueda’ que menos se ha prodigado por los medios de comunicación desde el final del programa en Telecinco. Pero ahora, el presentador de ‘Mejor llama a Kiko’ ha roto su silencio en ‘El purgatorio’ de The Objective.

En esta entrevista, Kiko Hernández habla de todo y de todos. Desde su visión sobre cómo se produjo la cancelación de ‘Sálvame’ por parte de Mediaset, el estreno de ‘Sálvese quien pueda’ en Netflix así como de Jorge Javier Vázquez o Ana Rosa Quintana.

Cabe recordar que la cancelación de ‘Sálvame’ fue filtrada a El Mundo, que lo tituló como que se acababa la telebasura. Tras ello, han sido muchos los que han señalado lo mal que se portó Mediaset con ellos en su final como Belén Esteban o Kiko Matamoros. Ahora es Kiko Hernández el que se pronuncia de forma sorpresiva.

«Cada empresa puede hacer lo que le dé la gana como le dé la gana. Hemos disfrutado durante muchísimo tiempo del apoyo de Mediaset, todos los recursos que teníamos que tener. Y decidieron hacerlo así. Yo no soy nadie para decir me parece bien, me parece mal, creo que es una idea empresarial», empieza diciendo Kiko.

No obstante, si que deja claro que pudieron haberse hecho las cosas mejor. «No creo que sea correcto, más con unos trabajadores, con los que tienen ahí 14 años trabajando. Creo que no es la opción más correcta, pero si lo decidieron así, yo hago entretenimiento, yo hago diversión. Yo tengo cuatro horas donde me pongo el disfraz de mono de payaso y tengo que entretener a un montón de gente. Y luego ya en esos temas pues mira, cada uno en decisiones empresariales, yo ahí no me meto», asevera.

«A lo mejor vuelven a llamar a los titiriteros que hemos entretenido 14 años»

Cuando le preguntan si cree que ‘Sálvame’ fue cancelado por una cuestión editorial e ideológica, Kiko Hernández es muy claro. «Ni lo sé ni me voy a meter tampoco, porque te vuelvo a repetir, yo te puedo entretener, yo te puedo divertir, te puedo contar la noticia más gorda de tal persona, pero de política, como ni lo sé, pero que aunque lo supiera tampoco te lo iba a contar, y me importa una mierda», recalca.

«Quiero decirte que estas decisiones se toman y de pronto hoy no estás, pero mañana estás y pasado no estás y al otro estás. Y creo que no se puede morder la mano que te ha dado de comer durante tantos años. Si ahora mismo han tomado una decisión editorial, una decisión de prescindir de ciertas personas, pues a lo mejor el día de mañana eso se revoca. Y si ven que las audiencias o lo que sea no les funciona, pues a lo mejor vuelven a llamar a los titiriteros que hemos entretenido tanto tiempo a tanta gente», añade dejando entrever que quizás tienen que recurrir a ellos en un futuro no muy lejano vista la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco.

Kiko Hernández, alto y claro a los que tachan ‘Sálvame’ de «telebasura»

Por último, Kiko Hernández no duda en expresar su indignación con que digan que hacían «telebasura». «Decir telebasura es que hay gente que consume basura. Y entonces si leo ese artículo y si yo soy de los dos millones de españoles que veo Sálvame, digo «qué hijos de puta me están diciendo que yo como basura, me está insultando»», destaca.

«Entonces han insultado sin querer. El que lo haya escrito o el que haya filtrado esa información porque le haya interesado que se diga eso, ha insultado a dos millones de personas. A dos millones de personas que les dicen que comen basura, que comen mierda, que les gusta comer mierda. Entonces que se lo hagan mirar, porque yo jamás le diría a alguien come mierda», concluye.