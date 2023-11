José Antonio Avilés apunta y dispara a ‘Espejo Público’ tras lo que han hecho con Ángel Cristo

Este martes, Sandra Barneda destapaba por parte de la dirección de ‘Así es la vida’ que Sofía Cristo y/o Bárbara Rey habían filtrado a periodistas informaciones que no dejarían en buen lugar a Ángel Cristo Jr. Lo hacía después de que José Antonio Avilés reconociera que él había hablado con Sofía y que también vio como Makoke tenía información gracias a ella.

Por eso, este miércoles ‘Así es la vida’ comenzaba con Sandra Barneda dejando una pregunta muy clara a sus dos colaboradores. «¿Está Sofía Cristo filtrando información a los medios sobre su hermano? Ayer Avilés hiciste una acusación sobre Makoke y hoy creo que no os voy a dejar escapatoria. Vuelvo a lanzar la misma pregunta. ¿Os ha filtrado información comprometida, es decir que podría perjudicar a Ángel Cristo Jr.?», insistía la presentadora.

El primero en responder era José Antonio Avilés. «Si filtran información. Y quiero matizar una cosa simplemente. Cuando tu hablas con un periodista o con una persona que trabaja en el medio aunque tu intención no sea perjudicar a la persona de la que se está hablando muchas veces hay contestaciones, respuestas o preguntas que se dan en una conversación que dan información», empezaba diciendo el colaborador.

No obstante, inmediatamente después dejaba claro que «a mí Sofía en ningún momento me ha dado información con intención de perjudicar a su hermano». «Pero que tengo información sí. Que yo ayer digo que se me pasa información, sí, pero lo que digo es que no con intención de hacerle daño a su hermano», proseguía diciendo. «¿Pero esa información podría perjudicar a Ángel Cristo Jr.?», repreguntaba Sandra Barneda. «Sí, en la conversación si se conociese entera, que yo no la voy a mostrar porque así se lo dije a ella, evidentemente puede hacer daño», aclaraba él.

José Antonio Avilés señala a ‘Espejo Público’

Pero justo después, José Antonio Avilés lanzaba una reflexión que podría poner en jaque a Sofía Cristo y a ‘Espejo Público’. «Para mí es muy llamativo que en el programa en el que trabaja Sofía se da información que es muy comprometida para Ángel Cristo. Y tengo que decir una cosa, y permitidme que lo diga porque sino reviento. No puedes tener la caradura de Bárbara Rey de atizar a la casa que a mí me da de comer cuando son ellas las que dan información a uno de los programas de la casa para la que trabajan», soltaba Avilés.

Después, José Antonio Avilés insistía que él no iba a contar nunca lo que habló con Sofía Cristo. A ese respecto, Sandra Barneda volvía a insistir en la línea roja de ‘Así es la vida’. «No vamos a utilizar ningún mensaje que por desahogo o por ningún desahogo con intención o sin intención tanto Bárbara como Sofía o el entorno. Ellas son dueñas de decir ante los medios lo que quieran, el resto no lo vamos a decir. Al menos en este programa», sentenciaba la presentadora.

«Yo puedo decir que gente que pertenece al círculo más íntimo de Bárbara Rey y que trabajan con Bárbara y que yo no voy a poner nombre han mandado documentos a este programa. Y eso es una realidad», remarcaba José Antonio Avilés en torno a este asunto.

Justo después, era Makoke la que respondía a la pregunta de Sandra Barneda justificando y dando la cara por Sofía Cristo. «Está en su derecho de contar, de manifestar sus emociones, de manifestar su rabia. Se desahogó conmigo en un calentón», reconocía ella. Pese a todo, la colaboradora dejaba claro que «a mí no me mandó nada». «Me ha podido dar información porque me ha contado la tesitura y cuál era el ambiente que había en esa familia, pero está en su pleno derecho y me ha dicho ‘no quiero que cuentes esto», concluía.