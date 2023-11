Sandra Barneda brota con un aviso de órdago a la dirección de su programa: «Me parece fatal»

Tras el gran dato que cosechó ‘¡De Viernes!’ en su estreno con la entrevista de Ángel Cristo, Telecinco ha decidido seguir estirando el tema en todos sus programas. También Antena 3 lo ha hecho en ‘Espejo Público’ o ‘Y ahora Sonsoles’. Este martes, en ‘Así es la vida‘, Sandra Barneda planteaba los pasos que están siguiendo Bárbara Rey y Sofía Cristo ante la entrevista de su hijo y hermano respectivamente.

El paso que ha dado Ángel Cristo a hablar de su vida está llevando a que se estén empezando a filtrar noticias que podrían afectar a la imagen del hijo de Bárbara Rey como un accidente de tráfico que sufrió a primeros de 2022 o temas relativos a su salud. Unos asuntos que según Gema Fernández o José Antonio Avilés podrían estar llegando a la prensa a través de filtraciones de la propia Bárbara o su hija Sofía.

Algo que Alejandra Rubio negaba. «Es que no es así, son personas que tienen mucha relación con gente del medio pero no escriben a periodistas para decirles nada», defendía la colaboradora. Sin embargo, Sandra Barneda desmontaba su defensa al asegurar que según la dirección de ‘Así es la vida’ si que estarían filtrando información comprometida de Ángel a la prensa.

«Me está diciendo Lorena que ayer colaboradores de este programa recibieron información de primerísima mano tanto de Sofía como de Bárbara y enviaron el atestado del famoso accidente que tuvo Ángel Cristo Jr. en enero de 2022. Información que podría hacerle mucho daño y es directa que llega de su familia», revelaba Sandra Barneda.

Sandra Barneda, a Avilés: «¿Te estás haciendo el tonto?»

Sandra Barneda y José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’.

Tras ello, Alejandra Rubio decía que le había escrito Sofía Cristo desmintiendo que ella hubiera enviado nada a nadie y si que confesaba haber hablado con Makoke y con Avilés. Era entonces cuando Sandra Barneda se dirigía directamente a José Antonio Avilés para hacerle una pregunta: «¿Sofía Cristo te ha dado información delicada de su hermano?».

«Yo hablé con Sofía como periodista», respondía él. «Te hecho una pregunta clara. ¿Te contó alguna información de su hermano? No quiero que la digas, pero ¿te lo contó?», le volvía a interrogar Sandra Barneda al colaborador. «Yo hablé con Sofía Cristo, sí, punto», insistía en decir Avilés con su respuesta.

Pero el hecho de que no contestara a su pregunta hacía que Sandra Barneda se desesperara. «¿Estás entendiendo la pregunta que te hecho o te estás haciendo el tonto?«, le espetaba la presentadora cansada de que no respondiera. «Vale, si, si. Es que…», reaccionaba el colaborador dubitativo. «¿Si o no? Te estoy haciendo una pregunta clara porque a mí me han dicho que ayer enviaron atestados policiales del accidente de Ángel. Y estamos diciendo que tanto Bárbara como Sofía están filtrando información que podrían afectar a su hermano. ¿A ti te ha dicho algo Sofía si o no?«, insistía Barneda.

«A mi Sofía me ha defendido a su hermano y siempre ha dicho que públicamente no quería hablar. Y me pidió que lo que me mandó quedara entre ella y yo», explicaba José Antonio Avilés. «Entonces si que te lo mandó», reaccionaban sus compañeros. «¿Qué te mandó? No quiero que lo cuentes pero estamos diciendo que públicamente dicen que no van a perjudicar a Ángel pero están filtrando información que si pueden perjudicarle», volvía a decirle Barneda.

La advertencia de Barneda a la dirección

Pero Avilés seguía en sus trece de no aclarar su respuesta. «¿Tienes información comprometedora si o no?», volvía a preguntarle César Muñoz. «No tengo información comprometedora», terminaba diciendo Avilés. «Yo lo que quiero es que si Bárbara Rey o Sofía Cristo tienen información que lo digan pero lo que no me parece bien es que por un lado digan que no le van a criticar y por otro lado distribuyan información. Invito a que digan lo que quieran», proseguía diciendo Barneda.

«Me parece tremendo lo que se está haciendo en este programa. Lo único que digo es que mientras públicamente ellas dos estén diciendo que no van a perjudicar a su hermano y su hijo, no diremos ninguno de los mensajes que por detrás están enviando. Me comprometo porque me parece fatal. O lo dices o no lo dices. O lo cuentas o no lo cuentas. No voy a entrar en este juego, porque parece que por un lado quieren quedar bien, pero al mismo tiempo quieren que sean otros los que suelten todo. Me da igual si le escriben a mis colaboradores, aquí no se va a sacar nada, se lo digo desde aquí a la dirección del programa, me comprometo con ello», terminaba advirtiendo Sandra.