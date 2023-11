Ion Aramendi vive su mayor momento ‘tierra trágame’ en Telecinco por lo ocurrido con Laura Bozzo

La última entrega del debate de ‘GH VIP‘ ha vivido un momento cuanto menos surrealista. En concreto, los espectadores han podido ver un vídeo en el que Laura Bozzo se desahogaba junto a sus compañeros y les confesaba la supuesta atracción que sentía por el presentador, Ion Aramendi.

Tal y como se ha podido ver, la concursante no ha dudado en alabar el físico del moderador de los debates. Todo ha surgido cuando la peruana ha puesto sobre la mesa el hecho de cambiarse de cuerpo con el de Pilar Llori. «Con ese cuerpo y esa cara una noche por las calles de Madrid, me ligo cuarenta hombres y tengo otros cuarenta que me están esperando», ha remarcado.

Poco ha tardado en salir a relucir el nombre del presentador. Dicho momento se ha vivido cuando hablaban de Luitingo y le comparaban con otros «machos» como Ion: «Todavía si fuera esos machos así guapos, si fuera un Ion. Yo veo a Ion que está casado, ya se sabe. Tú ves un Ion y dices, carajo vamos a matar, sacamos cuchillos, metralletas y pistolas por Ion con ese culito redondito». Lejos de quedarse callada, Laura ha apuntado: «Yo por eso así me peleo».

Estos comentarios no han pasado inadvertidos para el presentador, quien ha reaccionado con humor al apuntar: «Pero si sos guapísimo, eres un helado de chocolate, qué quieres que te diga. Tú mujer se sacó la lotería». «¿Qué has dicho que se te derrite?», le ha preguntado el presentador ante lo que Laura ha asegurado: «Mis hijas me están viendo». «Y los míos también», ha apuntillado Ion Aramendi.

Poco después, Laura ha retomado diciendo: «Se me derrite la boca por el helado, por la crema… No me acuerdo, estaba horrible». En ese instante, el moderador ha preguntado: «La pregunta que quiero hacerte es, ¿cuándo has visto mi culito?». «Le informé yo», ha asegurado Albert. «Él me dijo que tenías el culito perfecto», ha corroborado Laura.

El inesperado gesto de Ion Aramendi en pleno directo

Acto seguido, el presentador ha pasado a enseñar su culito mientras apuntaba: «Creo que es una necesidad, os voy a enseñar mi culito». Así pues, el moderador apuntaba: «Ahora sí que puedes decir que has visto mi culito, ¿qué te ha parecido? ¿Tan redondito como te esperabas?». «Mejor, está perfecto», ha reaccionado ella ante lo que el presentador ha apuntado: «Mejor sabrá». «El culo perfecto del macho español», ha rematado Laura Bozzo.