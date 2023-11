Hasta Cristina Pardo reprende a Iñaki López por lo que suelta de Shakira tras los Latin Grammy

No hay duda de que una de las grandes estrellas de los Latin Grammy 2023 que emitió La 1 este jueves fue Shakira. La colombiana se llevó tres galardones gracias a su canción con Bizarrap en la que lanza zascas a diestro y siniestro a su ex Gerard Piqué. Este viernes, son muchos los programas que han abordado lo sucedido en la gala celebrada en Sevilla, entre ellos ‘Más vale tarde’ con Iñaki López y Cristina Pardo.

Y parece que Iñaki López no es muy fan de Shakira, o al menos eso se puede deducir después de los dardos que le ha lanzado en ‘Más vale tarde’ en varios momentos. Todo a raíz de sus problemas con Hacienda y el juicio que tendrá el próximo lunes.

«Shakira tiene cita el lunes en la Audiencia de Barcelona donde le pide Fiscalía ocho años y medio por evasión de impuestos. Hasta entonces que disfrute en Sevilla donde ayer fue una de las grandes triunfadoras de los Grammy porque su próxima gira puede ser por Instituciones Penitenciarias», soltaba sin ningún pudor Iñaki López.

En ese mismo sentido, ‘Más vale tarde’ no dudaba en comentar como Shakira va a pasar de triunfar en los Grammy a sentarse ante el juez. Pero parece que el presentador de ‘Más vale tarde’ no se quedó a gusto con ese primer dardo hacia la colombiana pues después volvía a soltarle varios. Así, cuando Cristina Pardo tildaba de «ridículo» que llevara a alguien para que le atusara el pelo cada dos por tres y de que Edu Galán defendiera que eso es normal en una gran estrella, Iñaki volvía a la carga. «Pero si es de Barranquilla», aseveraba el presentador.

«¿Qué quieres decir con eso? Si da igual», le recriminaba su compañera. «Yo no sé donde paga impuestos pero de origen es de Barranquilla», soltaba Iñaki López volviendo a hacer hincapié en el juicio al que se enfrenta la cantante colombiana.

Cristina Pardo para los pies a Iñaki López por sus ‘guantazos’ a Shakira

Y como no hay dos sin tres, Iñaki López insistía en seguir dando golpes a Shakira mientras sus compañeros hablaban de la promesa que le había hecho a sus hijos de que a partir de ahora tratará de ser feliz. «Yo preferiría que agradeciera menos a los españoles su apoyo y pagara más y contribuyera más con sus impuestos», afirmaba el presentador.

«Hijo de verdad eres un martillo pilón que estábamos hablando de los hijos», le recriminaba Cristina Pardo a su compañero. «Es que ha dejado de pagar 14 millones y medio. Pero luego le agradece a los españoles el apoyo», añadía Iñaki. Pero antes de zanjar el tema, el presentador se atrevía a decir incluso que el año que viene quizás sus hijos le tenían que ir a ver en un vis a vis y no en una gala de los Grammys.