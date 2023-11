‘GH VIP’ engaña a toda su audiencia y oculta lo ocurrido entre Álex y Gustavo: «Apagón ya»

La última gala emitida de ‘GH VIP‘ ha estado marcada sin lugar a dudas por la expulsión fulminante de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo. Al parecer, los dos concursantes llegaron a las manos en un enfrentamiento que originó el gran odiado por el público: José Antonio Avilés. Aunque no hubo agresión, el forcejeo entre los dos exconcursantes fue suficiente para que la organización tomase la firme determinación de expulsarles.

Hasta el momento, poco o nada se conocía acerca de dicha decisión. De hecho, la noticia saltaba el miércoles bien entrada la madrugada y no se remitían las causas oficiales. Durante toda la jornada del jueves han sido muchos los que han rumoreado acerca de los motivos, pero solo durante la gala de ‘GH VIP’ se han dado a conocer las razones reales.

En un momento determinado de la gala de ‘GH VIP’, Marta Flich ha comentado: «Fue un forcejeo. Hay un contacto físico, en ningún momento hay una agresión, pero sí hay una invasión del espacio vital y eso no se puede permitir». De igual manera, la presentadora ha proseguido diciendo: «Álex y Gustavo forcejearon, cruzaron una línea roja que no se puede permitir».

No obstante, después de emitir todo el contexto y el resumen de los hechos, la presentadora de ‘GH VIP’ ha anunciado la sorprendente determinación de la organización de NO enseñar las imágenes pese a ser lo prometido porque, según el programa, no son edificantes. Así lo ha comunicado: «No vamos a poner las imágenes porque no son buen ejemplo ni para la audiencia ni para vosotros que sois los protagonistas. Creo que no os conviene».

Marta Flich: "Gustavo y Álex forcejearon y los compañeros le tuvieron que separar. Cruzaron una línea roja que Gran Hermano no puede permitir. No vamos a poner las imágenes porque no son un buen ejemplo ni para la audiencia ni para ellos"#GHVIPGala8 pic.twitter.com/zgHMbgrBYR — Gran Hermano (@ghoficial) November 2, 2023

La audiencia acribilla a la organización de ‘GH VIP’ y se muestra estafada

Esta decisión y la posterior explicación no han convencido a los espectadores, quienes han cargado duramente contra la dirección de ‘GH VIP’ por no enseñar las imágenes y no ser transparentes con la audiencia a la que se deben. De hecho, ‘GH VIP’ cebó incluso la emisión de lo ocurrido. «Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión«, comunicaron. Unas palabras que han incumplido por completo, ninguneando así al público.

Las críticas hacia ‘GH VIP’ han sido demoledoras y han caído en tromba. «Vergüenza os tendría que dar», les ha espetado un seguidor al tiempo que otro apuntaba: «Eso es directamente engañar a la audiencia». «Me parece una absoluta falta de respeto y de transparencia cero», denunciaba otro televidente. No ha faltado quien se ha negado incluso a seguir viendo la edición del reality: «Apago la televisión pero ya».

¡QUE NO VAN A EMITIR LAS IMÁGENES!



De verdad, @ZeppelinTV NO os merecéis hacer el gran formato que es GH



Vergüenza os tendría que dar, @ghoficial #GHVIPGala8 — M 📺 (@casasola_89) November 2, 2023

Literalmente se hizo un comunicado diciendo que se iban a mostrar las imágenes. Y eso es directamente engañar a la audiencia. #GHVIPGala8 https://t.co/A5YaHfguhM — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) November 2, 2023

Se podría denunciar perfectamente a @ghoficial por prometer mostrar las imágenes por las que se ha expulsado a Álex y Gustavo y luego no hacerlo #GHVIPGala8 pic.twitter.com/6UGBqFCqoN — I V Λ N (@ivangonzaalez_) November 2, 2023

Ah vale, ¿que no nos van a poner las imágenes?

JAJAJAJAJA



Como os reís de la audiciencia colega.

Eso sí, por defender a vuestro protegido Avilés, perdéis el culo.

¡MENUDO CANTAZO TODO! #GHVIPGala8 — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) November 2, 2023

No compartir con la audiencia las imágenes que han provocado la expulsión de dos concursante me parece una absoluta falta de respeto y de transparencia cero.

Blanco y familiar para la censura, pero barra libre a agresiones verbales y psicológicas de Avilés

#GHVIPGala8 #ghvip2N — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) November 2, 2023

GH NO VA A MOSTRAR LAS IMÁGENES PARA NO QUEDAR EN RIDÍCULO.



T O N G A Z O

B A S U R A

E S C O R I A S#GHVIPGala8 #SINALEXNOHAYGHVIP — • TodoSalseO • 🧡 (@TodoSalseos) November 2, 2023

“No emitiremos las imágenes porque son desagradables”



Nos toman de imbéciles. #GHVIPGala8 pic.twitter.com/FoI8BRjzfm — T5 Comentando (@T5Comentando) November 2, 2023

Ahora dicen que no emitirán las imágenes porque son desagradables



Pero se piensan que la audiencia de gran hermano son niños de 5 años?



Esto es vergonzoso, hacen lo que quieren y no les importa nada#GHVIPGala8 #SINALEXNOHAYGHVIP — Iván ♡ (@Ivanyanoviene) November 2, 2023

Estoy flipando que no van a poner las imágenes… #GHVIPGala8 — pabs ☽ (@MrPablico) November 2, 2023

Que no van a enseñar las imágenes después de estar todo el puto día cebándolas. Es que se merecen hundirse en la mierda.#GHVIPGala8 pic.twitter.com/7t6ggN06eA — R. (@Renguerrer0_) November 2, 2023

Espero que no haya más ediciones más de este formato, porque esto ya no tiene nada de Gran Hermano. La propia cadena solita se ha encargado de enterrarlo. Al menos que dejen de producirlo y quede el honor #GHVIPGala8 — Señorín (@Senorin_) November 2, 2023

Esto de no emitir unas imágenes de una “pelea” en un concurso de TELERREALIDAD pero luego emitir abiertamente en los informativos imágenes que te dejan helado de los conflictos del mundo, es para hacerlo mirar #GHVIPGala8 — 𝙁𝙧𝙖𝙣 𝙇𝙖𝙢𝙖𝙙𝙧𝙞𝙙 (@Franlamadriddj) November 2, 2023

No ponéis las imágenes porque es la primera expulsión injusta y no hay agresión, no tenéis audiencia para pagar los cachés y os los habéis ventilado para acabar antes el programa.



Si no tenéis audiencia, es por estas COSAS



Gran hermano no es lo que era.#GHVIPGala8 — 𝐀𝐢𝐧𝐡𝐲 𝐒𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳 (@ainhysnchezz) November 2, 2023

Flipando con q @ghoficial expulse a concursantes y prive a la audiencia de ver el verdadero motivo por el que les han echado.



Vida en directo pero no mucho.



#GHVIPGala8 — Adriyuyu (@Adriyuyu) November 2, 2023

QUÉ NO VAN A ENSEÑAR LAS IMÁGENES. ESTOY FLIPANDO! Apago la televisión pero YA. #GHVIPGala8 — MANI 🚍💫🌙 (@manireality_) November 2, 2023

España esperando las imágenes de la movida #GHVIPGala8 pic.twitter.com/YSQCv8kxZh — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2023

PERO QUE VERGÜENZA ES ESTA ! QUEREMOS VER LO QUE A PASADO NO ALARDEÁIS DE QUE SON SON PROGRAMA DE 24 HORAS PUES DEMUÉSTRENLO !! #GHVIPGala8 #GHVIP2N #SINALEXNOHAYGHVIP pic.twitter.com/gDVR4HYyNu — Cinthya Perdomo (@cinthyaperdomoo) November 2, 2023