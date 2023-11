El comunicado de TVE sobre la emisión de ‘La Promesa’ que es un notición para el público

‘La Promesa’ volverá a tener doble episodio de estreno este lunes, 20 de noviembre, entre las 17:30 y las 19:30 horas para avanzar más rápidamente las tramas de la serie de TVE tras el paréntesis de dos días que se produjo la semana pasada.

El capítulo 232 del viernes nos descubrió que Jimena finalmente no se marcha de palacio para no dejar vía libre a Manuel; que Lope comunica su definitivo adiós después de que Rómulo no consiguiera convencer al marqués de su vuelta a las cocinas; y, sobre todo, nos sorprendió con las alertas de embarazo de Curro hacia Martina tras mostrarse con mareos y náuseas.

Pues bien, los capítulos 233 y 234 de ‘La Promesa’ que La 1 ofrece hoy estarán marcados por ese sospechoso estado de salud de Martina, que obligará a que Abel la explore para determinar la verdadera causa. Por su lado, Jimena, suspicaz con el viaje de Manuel, acorralará a María Fernández y Teresa para tratar de resolver sus inquietudes: si viajó acompañado de alguien.

Entretanto, Lope se verá sorprendido con una fiesta por todo lo alto: una gran cena para despedirse tanto de los señores como de sus compañeros. Además, el lacayo desvelará a Mauro uno de los verdaderos motivos por los que ha tomado la dolorosa decisión de marchar de ‘La Promesa’.

Y ante su inminente salida de Luján, llega un nuevo personaje a la serie. Jerónimo Gamboa, el ayuda de cámara de Pelayo, conde de Añil, irrumpe en La Promesa… Y su identidad será una gran sorpresa. Una sorpresa del tamaño de la que se llevará Abel cuando Jana rompa con él y le diga que existe otro hombre.

Avance de los capítulos 233 y 234 de ‘La Promesa’

El malestar de Martina no cesa provocando que Margarita intervenga. La señora acude a Abel para tratar de averiguar el origen de sus achaques. La conclusión a la que llega el médico no gustará nada a la señorita. Cruz está más que disgustada con su cuñada. La Marquesa intenta mediar entre su hijo y su esposa, sin poder evitar que Margarita se entrometa una vez más en los asuntos familiares. Jimena sigue muy tensa pensando que Manuel le oculta la naturaleza de su viaje. Por eso, Jimena aborda a María Fernández y Teresa para tratar de resolver sus inquietudes.

Jana y Manuel siguen en su particular nube de amor. De lo que no es consciente la doncella es de que su hermano, en su afán por acercarse a Alonso, tomará una decisión que hará enfurecer al Marqués. El tiempo se acaba para Lope, que empieza a ser consciente de que los días en La Promesa, para él, van llegando a su fin. Lo que el muchacho no se espera es que Rómulo acuda a él con una propuesta para hacer una despedida por todo lo alto.

La situación no es sencilla para los enamorados. La obsesión de Jimena por descubrir dónde (y con quién) estuvo Manuel en su escapada la llevan a presionar en exceso a su marido. Y Jana tiene la intención de cortar relaciones con Abel; aunque María Fernández le pide que sea prudente. A pesar de todo, la atracción entre Jana y Manuel es mayor que nunca y buscan pequeños momentos para dar rienda suelta a su pasión.

Lope organiza una gran cena para despedirse, tanto de los señores como de sus compañeros. Antes de marcharse a Madrid, Lope comparte una conversación con Mauro donde le confiesa que uno de sus motivos para marcharse es que continúa locamente enamorado de María. Petra lamenta el sufrimiento de Feliciano todos estos años atrás, bajo el yugo de su padre maltratador; y se preocupa especialmente cuando se entera de que Teresa está al tanto del secreto de la muerte de su padre. Jerónimo Gamboa, el ayuda de cámara del conde de Añil, llega a La Promesa… Y su identidad es una gran sorpresa.